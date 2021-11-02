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Bilişim Teknolojileri Teknisyeni ne iş yapar? Maaşı ne kadar? Maaşları ve iş ilanları

Bilişim Teknolojileri Teknisyeninin ne kadar maaş aldığı merak ediliyor. Bu işi yapan kişiler hangi görevleri yapmaktadır? Ne kadar maaş almaktadır? İşte konuya ilişkin detaylar...

02 Kasım 2021 Salı 10:16
Bilişim Teknolojileri Teknisyeni ne iş yapar? Maaşı ne kadar? Maaşları ve iş ilanları
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Bilişim Teknolojileri Teknisyeni olanların 2021 yılında ne kadar maaş aldıkları merak ediliyor. Bu mesleği icra eden kilerin nerelerde çalıştığı ve hangi görevleri üstlendikleri de merak konusu oldu. Peki bu mesleği yapan kişiler ne kadar maaş alıyor? Bahsi geçen mesleği icra edenler nerelerde hangi işi yapıyor? İşte konuya ilişkin detaylar…

Bilişim Teknoloji Teknisyeni olan kişiler çalıştıkları kurum veya kurumlarda bilgisayarların donanımlarını kontrol eden, daha iyi çalışması için gerekli işlemleri yapan kişilerdir. Bu kişilerin meslek tanımı merak ediliyor. Bunun yanı sıra aldıkları maaş da merak ediliyor. Bu yazımızda sizlere Bilişim Teknolojileri Teknisyenleri ne iş yapar, ne kadar maaş alır, meslek birim grupları nedir, hangi görevleri yerine getirir sorularının cevaplarını paylaştık. İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

meslek tanımı nedir?

Bu işi yapan kişiler, görev yaptıkları kurumlarda bilgisayar donanımını kurmaktadır. Bunun yanı sıra donanımın çalışmasını sağlamak için bakım ve onarımları yapmaktadırlar. Bilişim sistemleri ile alt yapının sürekliliğini sağlamak için çalışır. Bilişim güvenlik tedbirlerini almakla sorumlu kişidir.

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

2021 yılında ne kadar maaş almaktadır?

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni ayda ortalama 6 bin 750 TL maaş almaktadır. Bu işi yapan kişiler minimum 2 bin 826 TL maaş alırken maksimum ise 10 bin 500 TL maaş almaktadır. Bu işi yapmak isteyen kişiler İŞKUR üzerinden ilgili ilanlara başvurabilmektedir.

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

olmak için hangi okuldan ve bölümden mezun olunmalıdır?

Bu mesleği icra etmek isteyen kişiler en az ortaöğretim yani lise ve dengi okullardan mezun olmalıdır.

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

hangi işleri yapmaktadır?

  • Bilgisayarların ve makinelerin programlanmasını yapmak,
  • Kurulumu gerçekleştirmek,
  • Sistemin sağlıklı çalışması ve bakımının yapılmasını sağlamak,
  • Bilgisayar ortamında veri toplamak, düzenli ve sistemli bir şekilde tasnif etmek ve kullanılabilir hale getirmek

 Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

Meslek Ana Grubu nedir?

Bu işi yapan kişilerin meslek ana grubu: Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensuplarıdır.

Meslek Alt Ana Grubu nedir?

Bahsi geçen meslekle ilgilenen kişilerin meslek alt ana grubu: Bilgi Ve İletişim Teknisyenleridir.

Meslek Grubu nedir?

Bu işi icra eden kişilerin meslek grubu ise Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleridir.

Meslek Birim Grubu nedir?

Bu mesleği icra edenlerin meslek birim grubu: Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleridir.

Bilişim Teknolojileri Teknisyeni

Meslek Kodu nedir?

Türk Meslekler sözlüğü kapsamında Bilişim Teknolojileri Teknisyeni mesleğinin meslek kodu 3515.07’dir.

 


Son Güncelleme: 02.11.2021 10:16
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Anahtar Kelimeler:
TeknisyenBilişimMaaş
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