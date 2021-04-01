Bilim Kurulu üyesi:'50 milyon kişiyi aşılarsak rahatlarız'

Koronavirüs salgın hastalığı ile mücadele her alanda sürerken, normalleşme ile birlikte günlük vaka sayıları 40 bini aştı. Konuyla ilgili olarak Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı, Bilimsel Danışma Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın önemli açıklamalarda bulundu.

TAM KAPANMA AĞIR BİR DURUM

Günlük vaka sayılarının 40 bini aşması ve tam kapanmanın gündeme gelmesini değerlendiren akın, tam kapanmanın insanların sadece hafta sonları değil, tüm ülkenin hiç bir şekilde evinden çıkmamak olduğunu, bu süreç içinde belki kısıtlı zamanlarda alışveriş için izin verilebileceğini ifade etti. Tam kapanmanın ağır bir durum olduğunu belirten Akın,bu durumun Fransa, almanya gibi ülkelerde bazı bölgelerde uygulandığını hatırlattı. Bu sebeple insanların tam kapanmaya gelmemeyi istemek zorunda olduğunu, bu kapsamda önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

HASTA YÜKÜMÜZ ARTIYOR

Hastanelerin durumuyla ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Akın, hastanelere müracaatın giderek arttığını, şu an için hasta kabul edilmeme gibi bir şey duymadıklarını ancak böyle gidersen bir kaç güne bu haberi duymanın mümkün olduğuna vurgu yaptı. Vaka artışlarından 1 hafta 10 gün sonra hastanelerin yüklerinin artığını söyleyen Akın, bugün vaka sayısında artışın sonucunda Nisan ayının 10-15'inde hastane kapasitemininde bu oranda artmış olacağını ve buna bağlı olarak da ağır vakalarımız ve maalesef kaybettiklerimizin olabileceğini sözlerine ekledi.

50 milyon kişiyi aşılarsak rahatlarız

Aşılama süreciyle ilgili olarak konuşan Prof. Dr. Akın, aşı olunduktan sonra da maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Akın, 50 milyon kişiyi 2'şer doz aşıladıktan sonra hasta yükümüzün büyük oranda azalacağını ve buna bağlı olarak rahatlama olacağını söyledi.