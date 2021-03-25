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Bilim kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gündeme gelebilir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği korona virüs bilim kurulu üyeleri bugün toplanıyor. Toplantıda yeni tedbir kararları gündeme gelebilir.

25 Mart 2021 Perşembe 09:47
Bilim kurulu toplanıyor! Yeni tedbirler gündeme gelebilir
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Küresel çapta olduğu gibi son günlerde ülkemizde de korona virüs vaka sayılarında artış eğimi devam ediyor. Özellike Mart ayında başlayan normalleşme sonrasında vaka tablosundaki günlük korona virüs vaka sayısı 30 binlere dayandı. 

Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte korona virüs salgınında üçüncü dalga mı geliyor? tartışmalarını gündeme getirdi,

Öte yandan salgın başladığından bu yana periyodik olarak Bakan Koca başkanlığından toplanan ve hastalık ile mücadelede yol haritası hazırlanayan korona virüs bilim kurulu üyeleri bugün toplanıyor.

Toplantıda özellike son günlerde artan korona virüs vaka sayıları, aşılama çalışmaları ve hastalık ile mücadelede yeni tedbirlerin masaya yatırılması, mücadele sürecinin değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantı sonrasında Bakan Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.



Son Güncelleme: 25.03.2021 09:47
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Anahtar Kelimeler:
Bilim KuruluBakan Koca
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