Bilim Kurulu toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün Koronavirüs Bilim Kurulu Üyelerini topluyor. Toplantıda ülke genelinde korona virüs vaka sayılarının, tam kapanma süreci sonrasında tablodaki düşüşün etkilerinin ve aşılama sürecinin genel durumunun masaya yatırılması bekleniyor.

Uğur Şahin'in de katılacak

Aşı olan kişi sayısı 27 milyona dayandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamada koronavirüs aşı üreticisi olan Alman Biontech kurucu ortaklarından Uğur Şahin'in de bilim kurulu toplantısına katılacağını açıklamıştı.

Öte yandan Türkiye'de aşılama süreci son günlerde hız kazandı ve dün akşam itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan resmi verilere göre 27 milyona yakın kişiye birinci ve ikinci doz toplam koronavirüs aşısı yapıldığı görüldü. Aşılamanın önümüzde ki günlerde Rusya üretimi Sputnik V aşısınında ilk partisinin ülkemize gelmesiyle birlikte hız kazanması bekleniyor