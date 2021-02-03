Bilim Kurulu toplanıyor! Gözler yeni kararlarda

Sağlık Bakanlığı korona virüs bilim kurulu üyeleri Bakan Koca başkanlığından olağan toplantılarını bugün yapıyor.

Kurulun gündeminde getirilen yeni tedbir ve kısıtlamaların salgının seyrine etkisi, aşılama çalışmaları gibi önemli konular değerlendirilecek.

Öte yandan geçtiğimi gün yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısıtlamaların gevşetilmesiyle ilgili olarak 'zamanı geldiğinde gevşetilecektir' ifadelerini kullanmıştı.

Merak edilen bir diğer husus okulların durumu olmuş ve bu konuyla ilgili olarak da 15 Şubat için köy okulları, 1 Mart tarihinin de kentlerdeki okullarda yüz yüze eğitimin başlaması işaret edilmişti.

Bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca'nın açıklama yapması bekleniyor.