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Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı yeni çalışmada, Dünya dahil birçok galaksiyi yutacak yeni kara delik bulunduğu açıklandı. Yapılan çalışma sonrasında galaksinin büyük bir tehlikeyle karşı karşıya olduğu belirlendi. İşte detaylar…

01 Eylül 2021 Çarşamba 21:00
Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!
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Harvard Üniversitesi bilim insanlarının yaptıkları yeni çalışmada, milyarlarca senelik bir süreçte süper kütleli kara delik oluşumu ile hareketleri simüle edildi. Süper kütleli bu yeni kara deliğin ise galaksiyi yutacak kadar büyük olduğu belirlendi.

Bilim insanları yaptıkları çalışmada, kara deliklerin bulunduğu gökadaların, tipik olarak daha büyük olan başka bir gökadayla çarpıştığı zaman ve deliği merkez noktasından vurduğunda fazlasıyla yıkıcı bir hal aldığını belirlediler.


Son Güncelleme: 01.09.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Yeni Kara DelikKara Delik
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