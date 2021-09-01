Bilim insanları duyurdu: Dünyayı yutacak büyüklükte kara delik tespit edildi!

Harvard Üniversitesi bilim insanlarının yaptıkları yeni çalışmada, milyarlarca senelik bir süreçte süper kütlelioluşumu ile hareketleri simüle edildi. Süper kütleli bu yeni kara deliğin ise galaksiyi yutacak kadar büyük olduğu belirlendi.

Bilim insanları yaptıkları çalışmada, kara deliklerin bulunduğu gökadaların, tipik olarak daha büyük olan başka bir gökadayla çarpıştığı zaman ve deliği merkez noktasından vurduğunda fazlasıyla yıkıcı bir hal aldığını belirlediler.