Bilim insanları araştırdı : İnsanlar en fazla kaç yaşına kadar yaşayabilir?

Nature Communications dergisinde yayınlanan çalışmada yaşlanma ve stresle başa çıkma arasındaki ilişki incelendi. Araştırma kapsamında İngiltere ve ABD’den gönüllülerin ,tıbbi verileri ve akıllı telefonlarında olan uygulamadan verileri toplanarak, strese karşı karşı dayanıklıkları ölçüldü.

Bilim insanları, katılımcıların yaşı ilerledikçe iyileşme kabiliyetlerinin düştüğünü tespit edildi. Araştırmanın sonucunda insanların en fazla 120 -150 yaş arasında yaşayabileceği aktarıldı. Araştırma lideri olan Timothy V. Pyrkov, yaş ilerledikçe rahatsızlıkların iyileşme süresinin uzadığını aktardı.

Çalışmada, en sağlıklı katılımcıların bile aynı temel yaşlanma kriterlerine sahip olduğuna dikkat çekilerek hastalıkları önleyerek ya da tedavi ederek sağlıklı uzun yaşamın mümkün olmadığı kaydedildi. Araştırmaya katkıda bulanan bilim insanı Andrei Gudkov da yaşlanmayı geciktirici doğru tedaviler geliştirilmedikçe, yaşa bağlı hastalıkların önlenmesinin ve tedavisinin maksimum yaşam süresini değiştiremeyeceğini aktardı.

Stresle başa çıkma ve yaşlanma arasındaki orantı, insanların kaç yaşına kadar yaşayacağı konusunda büyük bir etkiye sahip olduğu oldukça açık. Yaşlandırmayı geciktirici doğru tedavilerin geliştirilmesinin de büyük bir etkisi olduğu söylenebilir.