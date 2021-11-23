Bilgisayar teknolojisi teknikeri maaşı ne kadar? Bilgisayar teknikeri ne iş yapar?

Günümüzde teknolojinin iyice ilerlemesiyle birlikte bilgisayar teknolojisi teknikerlerine olan ihtiyaç daha da arttı. Türkiye’de de iş arayan kişilerin merak ettiği mesleklerden birisi olan bilgisayar teknolojisi teknikerinin 2021 yılı itibariyle ne kadar maaş aldığı gündemde yer almaya devam ediyor. Peki bilgisayar teknolojisi teknikeri maaşı ne kadar? Bilgisayar teknolojisi teknikeri ne iş yapar?

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Maaşı Ne Kadar?

Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri Ne İş Yapar?

Bilgisayar teknolojisi teknikeri olarak çalışan bir kişi 2021 yılı itibariyle aylık ortalama 3.380 TL maaş almaktadır. Türkiye’de bir bilgisayar teknolojisi teknikerinin en düşük maaşı 2.826 TL, en yüksek maaşı ise 4.950 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Bir bilgisayar teknolojisi teknikeri çalıştığı kurumun talimatları dahilinde bilgisayar, veri tabanı ve intenet alanındaki teknik işlemleri yapmaktadır. Kişinin bu alanlarda uzman olması gereken şartlardan birisidir.

Bilgisayar teknolojisi teknikeri olarak çalışmak isteyenler İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanan iş ilanlarına bakabilirler.