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Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları

Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri’nin ne iş yaptığına, ne gibi niteliklere sahip olması gerektiğine, 2021 yılı maaşları ve iş ilanlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. Bilgisayarım Donanım Teknolojisi Teknikeri’nin tanımı, eğitim seviyesi ve iş imkanlarını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz.

28 Ekim 2021 Perşembe 21:07
Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri iş ilanları ve maaşları
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Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle beraber gittikçe yaygınlaşmakta olan mesleklerden birisi de Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’dir. Bilgisayarlar üzerine birçok işi bulunan Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin neler yapmakta olduğunu ve mesleğinin hangi işleri kapsadığını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Bilgisayar Donanımı / Teknoloji Teknisyeni Bir kurum veya kuruluşun gereksinimlerine göre bilgisayar ve bilgisayar çevre birimlerinin kurulumunu, işletimini, bakımını ve onarımını yapan kişidir. Bilgisayar donanımı/teknik mühendisinin maaşı ne kadardır? Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri ortalama olarak ne kadar kazanmaktadır? 2021 yılı Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri’nin kazanmakta olduğu maaşları, iş ilanlarını ve işini nelerin kapsadığını haberimizden öğrenebilrisiniz.

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin İş Tanımı, IT/IT Teknisyenleri ne iş yapar?, Hangi Departman IT/IT Teknisyeni Olmalı? Donanım mühendisi / bilgi teknolojisi uzmanı olmak için hangi belgelere ihtiyacım var? Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri olabilmek için hangi niteliklere sahip olmalıyım? Gibi çeşitli birçok sorunun cevabını haberimizden öğrenebilirsiniz.

 

Bilgisayar Donanımı / Teknoloji Teknisyeni’nin işi nedir?

Bilgisayar Donanımı / Teknoloji Teknisyeni’nin tam olarak ne ile uğraştığı merak konusudur. Bilgisayar Donanımı / Teknoloji Teknisyeni kısaca kurum veya kuruluşun ihtiyaçlarına göre bilgisayar ve bilgisayar çevre birimlerinin kurulumunu, işletimini, bakımını ve onarımını yapan kişidir.

 

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin 2021 yılı maaşları ve iş ilanları

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin 2021 yılında kazanabileceği en yüksek maaşın ne kadar olduğu ve ortalama olarak aylık ne kadar kazandıkları merak konusudur. Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin aylık ortalama maaşı 5800TL'dir. Bilgisayar donanımı/teknik mühendisleri için asgari maaş 2.826-TL, azami maaş 8.500-TL'dir. Yukarıdaki gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Bilgisayar Donanımı / Teknoloji Teknisyenler için açık pozisyonları kontrol edebilir ve burada kariyerinizi planlayabilirsiniz.

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri hakkında İŞKUR üzerinde bulunan iş ilanlarına buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri olmak için ne mezunu olmak gerekmektedir?

Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri olmak için belirli bir seviyede eğitim görmüş olmanız ve eğitiminizi tamamlamış olmanız gerekmektedir. Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri olmak adına hangi bölümden mezun olunması gerektiğini ve gerekli görülen minimum eğitim seviyesini sizlerle paylaşıyoruz. Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri olmak adına gerekli görülen minimum eğitim seviyesi Önlisans olarak belirlenmiştir. Önlisans mezunu kişiler Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri olabilmektedir. 

 

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin işi nedir?

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin yapması ve üstlenmesi gereken çeşitli sorumluluklar ve işler bulunmaktadır. Birçok farklı sorumluluğu ve işi bulunan Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri’nin çeşitli sorumlulukları bulunmaktadır. Bilgisayar Donanım Teknolojisi Teknikeri; araç, gereç ve teçhizatı şirketin genel çalışma prensiplerine göre, iş yeri sağlığı, güvenliği, çevre koruma standartlarına ve mesleki verimlilik ve kalite gerekliliklerine göre etkin bir şekilde kullanır.

a) Ağın bilgisayar sistemini analiz etmek ve ağın yapısını çıkarmak

b) Müşterinin isteğine göre sistemi kurmak ve işletmek,

c) Herhangi bir hatayı tespit etmek ve onarmak için kişisel ve ağ bilgisayar ortamınızın düzenli bakımını üstlenmek.

d) Sistemi güncellemek için gerekli birimleri (bellek, sabit disk, diğer kartlar) seçerek çalışacak şekilde sisteme monte etmek

e) Bilgisayar Merkezinde gerekli donanım ve ağ güvenliği görevlerini yerine getirmek.

f) İşletim sistemi kurulumu vb. Fonksiyonları ve işlemleri gerçekleştirmek.

 

Bilgisayar Donanımı / Teknolojisi Teknikeri hangi meslek gruplarına dahildir?

Birçok meslekte olduğu gibi Bilgisayar Donanımı / Teknolojisi Teknikeri de çeşitli meslek gruplarına dahil sayılmaktadır. Bilgisayar Donanımı / Teknolojisi Teknikeri’nin Meslek Ana Grubu Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları olarak belirlenmiştir. Bilgisayar Donanımı / Teknolojisi Teknikeri’nin Meslek alt ana grubu ise Bilgi ve İletişim Teknisyenleri grubuna dahildir. Bilgisayar Donanımı / Teknolojisi Teknikeri’nin Meslek Grubu Bilgi Ve İletişim Teknolojileri İşletim Ve Kullanıcı Destek Teknisyenleri, meslek birim grubu ise Bilgi Ve İletişim Teknolojisi Kullanıcı Destek Teknisyenleri olarak kararlaştırılmıştır.

 

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin meslek kodu nedir?

Çoğu meslekte olduğu gibi Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin de Türk Meslekler sözlüğü içerisinde kendine has bir meslek kodu bulunmaktadır. Türk Meslekler sözlüğü içerisinde Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri’nin meslek kodu 3512.09 şeklinde yer almaktadır.


Son Güncelleme: 28.10.2021 21:07
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