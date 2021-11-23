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Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi maaşı ne kadar? Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi görevleri nelerdir?

Muhasebe işlemlerini bir bilgisayar yardımıyla yerine getiren kişiye bilgisayar destekli muhasebe görevlisi adı verilmektedir. Peki bilgisayar destekli muhasebe görevlisi maaşı ne kadar? Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi görevleri nelerdir? İşte cevapları...

23 Kasım 2021 Salı 14:04
Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi maaşı ne kadar? Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi görevleri nelerdir?
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Muhasebe işlemlerini bir bilgisayar yardımıyla yerine getiren kişiye bilgisayar destekli muhasebe görevlisi adı verilmektedir. Bir çok insan bilgisayar destekli muhasebe görevlisinin ne kadar maaş aldığını ve görevlerinin neler olduğunu öğrenmek için arama motorlarını meşgul etmeyi sürdürüyor. Peki bilgisayar destekli muhasebe görevlisi maaşı ne kadar? Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi görevleri nelerdir?

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de bilgisayar destekli muhasebe görevlisi olarak çalışan bir kişi aylık ortalama 3.380 TL maaş almaktadır. 2021 yılı itibariyle en düşük bilgisayar destekli muhasebe görevlisi maaşı 2.826 TL iken, en yükseği ise 5.300 TL’dir. Bu maaş kişinin çalıştığı şirkete göre değişiklik gösterebilir.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi Görevleri Nelerdir?

En az ortaöğretim (lise veya dengi) seviyesinde eğitim görenlerin başvuru yapabildiği bilgisayar destekli muhasebe görevlisinin bazı görevleri bulunmaktadır. İşte o görevler:

- Defter ve belgeleri temin ve tasdik ettirmek,

- Fatura ve fatura yerine geçen belgeleri düzenlemek,

- İşletme defteri düzenlemek ,

- Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan belgeleri düzenlemek ve menkul kıymetleri seçmek,

- Bilanço düzenlemek,

- Büyük defter ve mizan düzenlemek,

- Varlık hesaplarını kaydetmek,

- Kaynak hesaplarını kaydetmek,

- Paket programı kurmak ve ayarlarını yapmak,

- Cari hesap işlemleri yapmak,

- Çek senet takibi yapmak,

- Ön muhasebe işlemleri yapmak

Bilgisayar destekli muhasebe görevlisi olarak çalışmak isteyenlerin İŞKUR'un intenet sitesi üzerinden yayınlanan bilgisayar destekli muhasebe görevlisi iş ilanlarına başvuru yapmaları gerekiyor. 


Son Güncelleme: 23.11.2021 14:04
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