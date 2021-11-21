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Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları ne kadar? Bilgisayar bakım ve onarımcısı iş ilanları ve maaşları

Bilgisayar bakım ve onarımcısı internette sıkça araştırılan mesleklerden biri. Bilgisayar bakım ve onarımcısı, bilgisayarın kuruluşunu ve montajını yapmak, bilgisayarın çalışmasına engel olan aksaklıkları gidermek gibi becerilere sahiptir. Peki bilgisayar bakım ve onarımcısı nedir, ne iş yapar? Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları ne kadar? İşte detaylar…

21 Kasım 2021 Pazar 15:08
Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları ne kadar? Bilgisayar bakım ve onarımcısı iş ilanları ve maaşları
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Bilgisayar bakım ve onarımcısı mesleği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bilgisayar bakım ve onarımcısı, bilgisayarın sorunlarını tespit edip o sorunları gidermek için çözüm getirir. Peki bilgisayar bakım ve onarımcısının görevleri nelerdir? Bilgisayar bakım ve onarımcısı görevleri, meslek kodu, iş ilanları, maaşları gibi merak edilen detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz…

Bilgisayar bakım ve onarımcısı nedir?

Bilgisayar bakım ve onarımcısı, kendi başına belli bir sürede bilgisayarın kuruluşunu ve montajını yapma, bilgisayarın sorunsuz çalışmasını sağlama, sorunları tespit edip giderme gibi becerilere sahip olan kişidir. Bu kişiler bilgisayarın bağlantılarını kontrol etmek, virüsleri temizlemek, klavye vb. parçaları onarmak, sürücüleri temizlemek gibi pek çok görevi vardır. 

Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 maaşları

Bilgisayar bakım ve onarımcısı 2021 yılı maaşları merak edilmektedir. Bu kapsamda bu mesleği yapan kişilerin aylık ortalama maaşı 3.150 TL olarak bilinmektedir. Bilgisayar bakım ve onarımcıları en düşük 2.826 TL alırken en yüksek 5.350 TL maaş almaktadır. 

Bu meslek ile ilgili güncel iş ilanlarını İŞKUR üzerinden takip edebilirsiniz. İŞKUR bilgisayar bakım ve onarımcısı iş ilanlarına https://www.iskur.gov.tr/ adresine tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu adres üzerinden en gücel iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak için hangi okuldan mezun olmak gerekir?

Bilgisayar bakım ve onarımcılığı için intenet üzerinden sıkça araştırma yapılmaktadır. Bu mesleği yapmak isteyen kişiler bilgisayar bakım ve onarımcısı olmak için hangi bölümden mezun olmak gerektiğini ve istenilen minimum eğitim düzeyini merak ediyor. Bu kapsamda eğitim düzeyiniz minimum ilköğretim seviyesinde olmalıdır.

Bilgisayar bakım ve onarımcısı ne iş yapar?

Bilgisayar bakım ve onarımcısı mesleği ile uğraşan kişilerin gerçekleştirmesi gereken bazı görevler bulunmaktadır. Bilgisayar bakım ve onarımcısı olan kişiler;

İlk olarak bilgisayarın kurulacağı yeri inceleyip elektrik tesisatını kontrol etmek ve sonrasında bilgisayarın kasa montajını, klavye vb. bağlantıları yapmak.

İşletim sistemi ile çevre birimleri sürücülerini yüklemek, çevre birimlerinin bağlantısını yapmak ve test etmek gerekmektedir.

Ağ bağlantılarını kurmalı, arızaların formlarını ve geçmişteki arızaları incelemelidir.

Donanım birimlerinin güvenli şekilde taşınmasını sağlamak, bilgi kaybını önleyici önlemler almak. Aynı zamanda virüsleri kontrol edip temizlemeli ve sistem dosyalarının zarar görüp görmediğini kontrol etmelidir.

Yüklenmiş olan programların iletişim sistemi ile uyumlu olup olmadığını kontrol etmek.

Donanım test programlarını çalıştırmak, çevre birimleri sürücüleri, kasa içindeki bağlantıları kontrol etmek.

Hard diski biçimlendirmek, sürücüleri temizlemek, disket sürücüsünü, klavye, fare vb. onarmak.

Sabit diski, bellek kartını, sürücüleri, ağ, enerji ve data kablolarını, ana kartı, bilgisayar pilini gerekli görülen durumlarda değiştirmek.

Son olarak kişiler kendi meslek alanları ile ilgili son gelişmeleri yakından takip etmek gibi görevleri gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Bilgisayar bakım ve onarımcısı meslek ana grubu

Sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışan kişiler.

Meslek alt ana grubu

Elektrik ve elektronik işlerde çalışan kişiler.

Meslek birim grubu

Bilgi ve iletişim teknolojisi kurulumcuları ve servis elemanları.

Bilgisayar bakım ve oonarımcısı meslek kodu

Bilgisayar bakım ve onarımcısı meslek kodu 7422.04 şeklinde belirlenmiştir.


Son Güncelleme: 21.11.2021 15:08
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