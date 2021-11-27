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Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanı maaşları ne kadar?

Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanları, bilgisayar sistemini kuran, bakımı ile onarımını yapan ve arızaları gideren kişidir. Peki, bilgisayar sistem kurulum bakım onarım ve arıza giderme elemanı maaşları ne kadar? İşte detaylar...

27 Kasım 2021 Cumartesi 09:25
Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanı maaşları ne kadar?
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Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanları, bilgisayar sistemini kuran, bakımı ile onarımını yapan ve arızaları gideren kişidir. 

Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanları ne kadar maaş alıyor?

Bu mesleği yapan kişiler aylık ortalama olarak 3260 TL maaş alıyor. Bu kişilerin aylık minimum aldıkları maaş 2826 TL iken maksimum aldıkları ücret 4570 TL'dir.

Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanları eğitim durumu ne olmalı?

Bu işi yapmak isteyen kişilerin en az ilköğretim mezunu olması gerekiyor.

Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanları ne iş yapıyor?

Bu işte çalışan kişiler;

- İç donanım birimlerinin montajını yapar,

- Dış donanım birimlerinin bağlantılarını yapar,

- Nitelikli helim yapar ve baskı devre hazırlar,

- SMD montajı ile demontaj yapar,

- Standartlara uygun şekilde çalışabilir güç kaynağı yapar,

- İşletim sistemi kurulumu yapar,

- Bilgisayar için koruyucu bakım yapar,

- Bilgisayar bakımında gereken programları kurar,

- Donanımsal sorunları giderir,

- Yazılımdaki sorunları giderir,

- İşletim sistemlerindeki sorunları giderir,

- Ağ sorunlarını gidermek gibi işleri yapar.

Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanı meslek ana grubu nedir?

Sanatkarlar ile ilgili işlerde çalışan kişilerdir

Meslek alt ana grubu nedir?

Elektrik ile elektronik işlerde çalışan kişiler

Meslek grubu nedir?

Elektrikli ekipman kurulumcuları ile tamircileridir

Meslek birim grubu nedir?

Elektrik mekanikeri ile montajcılarıdır

Bilgisayar bakım onarım ve arıza giderme elemanı meslek kodu ne?

Türk Meslekler Sözlüğüne göre bu mesleğin meslek kodu 7422.17'dir.


Son Güncelleme: 27.11.2021 09:25
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