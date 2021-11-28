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Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları

Bilgi teknoloji danışmanı 2021 maaşı Türkiye’deki iş arayan kesimin gündeminde yer alan mesleklerden birisi. Peki bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Yanıtı haberimizde...

28 Kasım 2021 Pazar 16:14
Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar? Bilgi teknoloji danışmanı maaşları
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Günümüzdeki en güncel bilgi teknolojilerini araç olarak kullanarak bilgi işlem ortamının kurulması, planlanması ve yapılandırılmasından sorumlu olan bilgi teknoloji danışmanı, Türkiye’de iş arayan kesimin merak ettiği mesleklerden birisidir. Bu mesleği yapmak isteyen insanlar ‘’Bilgi teknoloji danışmanı maaşı ne kadar?’’ sorusunun yanıtını öğrenmek için arama motorlarını kullanmayı sürdürüyor.

Bilgi Teknoloji Danışmanı Maaşı Ne Kadar?

Türkiye’de en az lisans seviyesinde eğitim almış vatandaşların başvuru yapabildiği bilgi teknoloji danışmanı 2021 yılında ortalama olarak 4.500 TL maaş almaktadır. Bu maaş kişinin bulunduğu şirkete göre değişiklik gösterebilir. Türkiye’de bir bilgi teknoloji danışmanı en az 2.826 TL alırken, en fazla ise 9.500 TL maaş alabilmektedir.

Bilgi teknoloji danışmanı iş ilanları İŞKUR’un intenet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. 


Son Güncelleme: 28.11.2021 16:14
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Anahtar Kelimeler:
Bilgi Teknoloji DanışmanıBilgi Teknoloji Danışmanı MaaşıIşkur
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