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Bilecik'te trafik polislerinin 'DUR' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde uyuşturucu madde bulundu!

Bilecik'te trafik kontrol noktasından kaçan sürücü ekiplerin kovalamacası sonucunda yakalandı. Sürücünün aracında yapılan aramalar sonucunda araçtan uyuşturucu madde çıktı. Sürücü ekipler tarafından gözaltına alınarak mahkemeye sevkinin sağlanmasının ardından tutuklu yargılandı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 18:14
Bilecik'te trafik polislerinin 'DUR' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde uyuşturucu madde bulundu!
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Bilecik ilinde trafik polislerinin ‘DUR’ ihtarına uymayan sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklu yargılanırken, toplamda 6 bin 279 TL para cezasına çarptırıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında D-650 karayolu üzerinde 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 11 AJ 821 plaka otomobil ekiplerin kontrollü şekilde takibi sonucu durduruldu. Takip sırasında araç içinde bir şeyler atan sürücüsü T.O. hemen gözaltına alındı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda yol kenarına sürücü tarafından atılan kağıda sarılı 100,5 gram metamfetamin, 0,4 gram esrar olduğunu belirleyen ekipler T.O. isimli şahsı gözaltına aldı. T.O. hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.O. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




Son Güncelleme: 05.05.2021 18:14
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Anahtar Kelimeler:
BilecikUyuşturucu Operasyonu
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