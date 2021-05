Bilecik'te trafik polislerinin 'DUR' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün otomobilinde uyuşturucu madde bulundu!

ilinde trafik polislerinin ‘DUR’ ihtarına uymayan sürücü kovalamacanın ardından yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklu yargılanırken, toplamda 6 bin 279 TL para cezasına çarptırıldı. Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında D-650 karayolu üzerinde 'Dur' ikazına uymayarak kaçmaya çalışan 11 AJ 821 plaka otomobil ekiplerin kontrollü şekilde takibi sonucu durduruldu. Takip sırasında araç içinde bir şeyler atan sürücüsü T.O. hemen gözaltına alındı. Ekiplerin incelemeleri sonucunda yol kenarına sürücü tarafından atılan kağıda sarılı 100,5 gram metamfetamin, 0,4 gram esrar olduğunu belirleyen ekipler T.O. isimli şahsı gözaltına aldı. T.O. hakkında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" suçlarından yasal işlem yapıldı. Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.O. isimli şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.