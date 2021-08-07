Bilecik’te seyir halindeki tır bir anda yanmaya başladı

’in Bozüyük ilçesinde hareket halindekibir anda yanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Abdulvahap K’nın kullandığı ve dorsesinde soda yüklü olan tır Eskişehir karayolu üzerinde hareket halindeki tırın lastikleri yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü tırı sağa çekti. Yol kenarında yanmaya devam eden tıra diğer sürücülerde yangın tüpleriyle yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, tırda büyük hasar oluştu.