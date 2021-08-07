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Bilecik’te seyir halindeki tır bir anda yanmaya başladı

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde seyir halindeki tır yanmaya başladı. Lastikleri yanmaya başlayan tır sürücüsü aracı sağa çekti. Yangının ardından tırda büyük hasar oluştu.

07 Ağustos 2021 Cumartesi 15:42
Bilecik’te seyir halindeki tır bir anda yanmaya başladı
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Bilecik’in Bozüyük ilçesinde hareket halindeki tır bir anda yanmaya başladı. Edinilen bilgiye göre Abdulvahap K’nın kullandığı ve dorsesinde soda yüklü olan tır Eskişehir karayolu üzerinde hareket halindeki tırın lastikleri yanmaya başladı.

Durumu fark eden sürücü tırı sağa çekti. Yol kenarında yanmaya devam eden tıra diğer sürücülerde yangın tüpleriyle yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, tırda büyük hasar oluştu.


Son Güncelleme: 07.08.2021 15:42
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Anahtar Kelimeler:
TırBilecikYangın
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