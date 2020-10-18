Bilecik'te çöp kamyonu devrildi: 3 yaralı

Ucuz atlatılan 3 kişinin yaralandığı feci kaza Bilecik'te meydana geldi.

Bilecik belediyesine ait çöp kamyonunda sürücü olan Metin Tetik ve işçi olarak bulunan Erkan Subay ve Adnan Coşkun mahallede çöp toplama işine başladı.

Bir süre çöp toplayan kamyon mahalledi rampalarda seyir halindeyken aniden kontrolden çıktı. Bir süre yolda kontrolsüz ilerleyen çöp kamyonu yolda buluna bariyere çarptı ve kenarda bulunan su kanalının içinde yan yattı.

Olayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis, kurtarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri kamyon sürücü ve araçta buluna işçi olarak bulunan Subat ve Çoşkun'un yaralandığını tespit etti. Yaralılar yapılan ilk müdahale sonrasında ambulans ile hastanelere sevk edildi.

Polis ekipleri ve kurtarma ekipleri ise çekiçi yardımıyla kamyonu kaldırıp, trafiğin normal akışını sağladı.

Öte yandan Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal da olay yerine gelerek bilgi aldı.