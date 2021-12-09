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Bilecik Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır?

Bilecik Belediyesi, maddi açıdan sıkıntı yaşayan vatandaşlara yardım yaparak destek olmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde sosyal dayanışma ile yardımlaşma faaliyetlerini artıran belediye, vatandaşa biraz da olsa destek olabilmek adına bütün ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. Peki, Bilecik Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor? Detaylar haberimizde...

09 Aralık 2021 Perşembe 21:06
Bilecik Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır?
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Başta pandemi olmak üzeri çeşitli sebepler nedeni ile maddi açıdan sıkıntı çeken kişiler için çaba gösteren Bilecik Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşları titiz çalışmalar ile belirleyerek yardıma ihtiyacı olan yerli halka en kısa süre içinde yardım ediyor. Ancak Bilecik Belediyesi'nin yaptığı bu yardımlardan yararlanmak için vatandaşların belli bir başvuru ile değerlendirme sürecinden geçmesi gerekiyor. Detaylar haberimizin devamında...

Bilecik Belediyesi, yardıma ihtiyacı olan kişilere yaptığı yardım öncesinde kişilerde bazı kriterler arıyor. Belediyenin aradığı kriterlerin asıl nedeniyse yardımların doğru bir şekilde ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan kişilere yapılmasıdır. Bundan dolayı da başvuruda bulunacak vatandaşlardan başvuru bilgilerinin doğruluğunu kanıtlayan resmi belgeleri istenmektedir. 

Bilecik Belediyesi sosyal yardımlarına kimler başvurabilir?

Maddi durumu iyi olmayan, çalışmayan, yetim, eşinden ayrı, şehit ve gazi yakınları, herhangi bir gelir kaynağı olmayan kadınlar başvuru yapabilir. Yoksullluk ile muhtaçlıkla başvuruda bulunan vatandaşlarsa muhtarlıklardan aldıkları fakirlik belgelerini belediyeye yaptıkları başvuru esnasında ibraz etmeliler. Aynı zamanda haneye giren aylık gelir, aylık gelirin hanede yaşamakta olan kişi başına ne kadar olduğu ile hanenin geçimini sağlamakla görevli olan kişinin çalışmasına engel bir durumu olup olmadığı gibi kriterler başvuruların değerlendirilmesi esnasında önemli kriterler arasındadır.

Bilecik Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Belediyenin sosyal yardımına başvuru yapmak isteyen kişiler direk belediyeye giderek yardım başvuru formunu doldurup başvuru işlemlerini yapabilirler. Belediyeye gitmeden başvurusunu yapmayı isteyenler de belediyeye ait resmi intenet sayfası üzerinden başvuru kısmından başvuru işlemlerini tamamlayabilirler. 

Belediyeye gitmeden intenet üzerinden başvurusunu yapmak isteyenler, yardım başvurularını mail yoluyla da yapabilirler. Bu işlem için de kişilerin belediyeye ait resmi intenet sitesindeki iletişim alanını basarak belediyeye ait mail adresine başvuru mailini yollamaları gerekiyor. Mail ile başvuru yapacak kişiler, mailde maddi sorunları ile geçim sıkıntılarını anlatıp ekiplerin geri dönüş yapmalarını sağlayabilirler.

Bilecik Belediyesi sosyal yardım başvuru sorgulaması nasıl yapılıyor?

Belediye, başvuruda yaptığı gibi sorgulamada da kişilere birden fazla seçenek sunuyor. Belediyeye yaptığı yardım başvurusunu sorgulamayı isteyen kişiler, ilk olarak direk belediyese gidip T.C kimlik numaraları ile başvuru sonuçlarını sorgulayabilirler. 

İntenet üzerinden başvuru yapmış olan kişiler de yine online sorgulama sisteminden başvuru sonuçlarına ulaşabiliyorlar. Bunun için belediyeye ait maile isim, soyisim, T.C kimlik numarası ile adres bilgileri eklenerek başvuru sonucuyla ilgili bilgi edinmek istediklerini belirterek ekiplerin geri dönüş yapmalarını sağlamalılar. Bu aşamada kişilerin bütün iletişim ile kimlik bilgilerini, yetkili ekibin rahatlıkla ulaşım sağlayabilmesi için doğru ve eksik olmadan vermeleri oldukça önem arz ediyor.


Son Güncelleme: 09.12.2021 21:06
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