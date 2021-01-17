Bilecik askere kaç gönderiyor? 2021 Bilecik merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Bilecik nüfusuna kayıtlı askere gidecek olan kişilerin merak ettikleri bir konuda celp tarihleri ve tertip kaç olarak askere gidecekleri oldu.
Merkez 3 tertip, Bozüyük 2 tertip ve diğer ilçeler ise 4 tertip olarak askere alınacaklar.
BİLECİK ASKERLİK CELP TARİHİ
Merkez Ağustos,
Bozüyük ilçesi Mayısıs,
Söğüt,Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı, İnhisar ve Yenipazar ilçeleri ise Kasım ayı celbi olacak.
Bilecik’te askerlik yapacak kişilerin merak ettiği bir konu da askerlik şubelerinin adresleri ve iletişim bilgileri oldu. Sizler için aşağıda bu bilgileri belirttik.
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BİLECİK ASKERLİK ŞUBESİ
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Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:23
Tel:0.228.212 10 44
Faks:0.228.212 72 20
bilecik_as_sb@msb.gov.tr
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BOZÜYÜK
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Kasımpaşa Mahallesi119. Sok. No:1 Bozüyük/BİLECİK
Tel:0.228.314 00 68
Faks:0.228.314 14 68
bozuyuk_as_sb@msb.gov.tr
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GÖLPAZARI,OSMANELİ ve İNHİSAR
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Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:23
Tel:0.228.212 10 44
Faks:0.228.212 72 20
bilecik_as_sb@msb.gov.tr
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PAZARYERİ
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Kasımpaşa Mah.119. Sok. No:1 Bozüyük/BİLECİK
Tel:0.228.314 00 68
Faks:0.228.314 14 68
bozuyuk_as_sb@msb.gov.tr
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SÖĞÜT ve YENİPAZAR
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Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:23
Tel:0.228.212 10 44
Faks:0.228.212 72 20
bilecik_as_sb@msb.gov.tr
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