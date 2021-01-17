Bilecik askere kaç gönderiyor? 2021 Bilecik merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Bilecik nüfusuna kayıtlı askere gidecek olan kişilerin merak ettikleri bir konuda celp tarihleri ve tertip kaç olarak askere gidecekleri oldu.

Merkez 3 tertip, Bozüyük 2 tertip ve diğer ilçeler ise 4 tertip olarak askere alınacaklar.

BİLECİK ASKERLİK CELP TARİHİ

Merkez Ağustos,

Bozüyük ilçesi Mayısıs,

Söğüt,Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı, İnhisar ve Yenipazar ilçeleri ise Kasım ayı celbi olacak.

Bilecik’te askerlik yapacak kişilerin merak ettiği bir konu da askerlik şubelerinin adresleri ve iletişim bilgileri oldu. Sizler için aşağıda bu bilgileri belirttik.