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Bilecik askere kaç gönderiyor? 2021 Bilecik merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Bilecik nüfusuna kayıtlı olan kişilerin merak ettiği bir konu da celp dönemleri oldu. Ayrıca Bilecik'te askerlik yapacak kişiler için de askerlik şubeleri adreslerini ve iletişim bilgilerini de sizler için derledik. Tüm bilgileri haberimizden öğrenebilirsiniz.

17 Ocak 2021 Pazar 09:26
Bilecik askere kaç gönderiyor? 2021 Bilecik merkez ve ilçeleri celp dönemleri
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Bilecik nüfusuna kayıtlı askere gidecek olan kişilerin merak ettikleri bir konuda celp tarihleri ve tertip kaç olarak askere gidecekleri oldu.

 Merkez 3 tertip, Bozüyük 2 tertip ve diğer ilçeler ise 4 tertip olarak askere alınacaklar.

 

BİLECİK ASKERLİK CELP TARİHİ

 

 Merkez Ağustos,

Bozüyük ilçesi Mayısıs,

Söğüt,Pazaryeri, Osmaneli, Gölpazarı, İnhisar ve Yenipazar ilçeleri ise Kasım ayı celbi olacak.

 

Bilecik’te askerlik yapacak kişilerin merak ettiği bir konu da askerlik şubelerinin adresleri ve iletişim bilgileri oldu. Sizler için aşağıda bu bilgileri belirttik.

 

 

BİLECİK ASKERLİK ŞUBESİ

   Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:23 

Tel:

0.228.212 10 44

Faks:

0.228.212 72 20

bilecik_as_sb@msb.gov.tr

BOZÜYÜK 

   Kasımpaşa Mahallesi119. Sok. No:1 Bozüyük/BİLECİK

Tel:

0.228.314 00 68

Faks:

0.228.314 14 68

bozuyuk_as_sb@msb.gov.tr

 

 

GÖLPAZARI,OSMANELİ ve İNHİSAR 

   Cumhuriyet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:23 

Tel:

0.228.212 10 44

Faks:

0.228.212 72 20

bilecik_as_sb@msb.gov.tr

 

 

PAZARYERİ 

   Kasımpaşa Mah.119. Sok. No:1 Bozüyük/BİLECİK

Tel:

0.228.314 00 68

Faks:

0.228.314 14 68

bozuyuk_as_sb@msb.gov.tr

SÖĞÜT ve YENİPAZAR 

   Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. No:23

Tel:

0.228.212 10 44

Faks:

0.228.212 72 20

bilecik_as_sb@msb.gov.tr

 

 

 

 



Son Güncelleme: 17.01.2021 09:26
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BilecikAskerCelp
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