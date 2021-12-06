İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Asgari ücrette son dakika : Asgari ücret için pazarlık başlıyor!
Son Dakika
Asgari ücrette son dakika :...
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen krizi sınır geçişlerini kilitledi!
Son Dakika
Belarus ve Polonya sınırındaki göçmen...
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK'yı topluyor!
Son Dakika
Asgari ücreti gündemine alan Cumhurbaşkanı...
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!
Son Dakika
Tatlıtuğ ailesinin bebeklerinin cinsiyeti belli...

Bildirimli İşçi Feshi nedir? İş Fesih Bildirimi şartları nelerdir?

Çeşitli sebeplerden dolayı iş sözleşmesini feshetmek isteyen işçiler bildirimli işçi feshi nedir? İş fesih bildirimi şartları nelerdir? sorularını internet üzerinden araştırıyor. İşte konu hakkında merak edilenler...

06 Aralık 2021 Pazartesi 15:01
Bildirimli İşçi Feshi nedir? İş Fesih Bildirimi şartları nelerdir?
Takip Et:

Özel veya genel nedenlerden dolayı çalıştığı işinden çıkmak isteyen işçiler iş sözleşmesini feshedebiliyor. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre ise işçinin gerekli şartları sağlaması halinde bildirimli fesih hakkı bulunuyor. İş sözleşmesini feshetmek isteyen vatandaşlar ise ‘’bildirimli işçi feshi nedir? İş fesih bildirimi şartları nelerdir?’’ sorularının yanıtlarını bulmak için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

Bildirimli İşçi Feshi Nedir?

4857  Sayılı Kanunu’nda yer alan bildirimli işçi feshi, iş sözleşmesini feshetmeden önce işveren tarafına fesih kararını bildirmesi anlamına gelmektedir.

İş Fesih Bildirimi Şartları Nelerdir?

Bildirimli işçi feshi için İş Kanunu’nun 24. maddesinde bulunan şartların karşılanması gerekmektedir. Bildirimli işçi feshinin geçerli olabilmesi için:

Çalışma süresi 6 ayın altında ise en az 2 hafta önce,

6 ay 1,5 yıl arasında ise en az 4 hafta önce,

1,5 yıl 3 yıl arasında ise en az 6 hafta önce,

3 yıldan fazla ise en az 8 hafta önce işverene bildirmesi gerekmektedir.

 


Son Güncelleme: 06.12.2021 15:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Bildirimli Iş FeshiIş Fesih Bildirimi şartlarıİş Kanunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Buzdolabındaki kötü koku nasıl giderilir? Buzdolabı kokusunu gideren doğal yöntemler
Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi!
Erkeklerin uzak durması gerektiği 10 kadın tipi!
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?
Influencer nedir? Kimler Influencer olabilir?

Popüler Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi yardım başvurusu nasıl yapılır?
Kalp sağlığını olumsuz etkileyen yiyecek ve içecekler nelerdir?
Fox TV'nin yeni dizisi Yalancılar ve Mumları Meliha kimdir? Şafak Pekdemir’in rol aldığı yapımlar
Bildirimli İşçi Feshi nedir? İş Fesih Bildirimi şartları nelerdir?
Rüyada zincir görmek ne anlama gelir? Rüyada zincir görmek iyi mi kötü mü?
HABAŞ 'ın sahibi kim? Habaş grubu hangi alanlarda faaliyet göstermektedir?
7 Aralık 2021 Salı TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 7 Aralık Salı at yarışı programı
Netflix The Chestnut Man dizisinin konusu nedir? The Chestnut Man dizisi yorumu
TJK 6 Aralık 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile 'Taksi Genelgesi'! Yolcu seçen trafikten men edilecek!
WhatsApp kullanıcıları son 2 gün kaldı!
Türkiye gruptan nasıl çıkar? Milli Takımın kalan maçları hangileri? Türkiye için 2022 FIFA Dünya Kupası G grubu gruptan çıkma hesapları ve puan durumu
30 Haziran 2021 Çarşamba TRT Spor yayın akışı: Dizi, film ve programları
Metal Sac İşleme Ustası ne kadar maaş almaktadır? Metal Sac İşleme Ustası ne iş yapar ?
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Kış aylarında evde çiçek bakımı ve önerileri
Netflix dizisi Nevertheless'in konusu nedir?
Netflix'de yayınlanan Önümüz Yaz adlı filmin konusu nedir? Önümüz Yaz dizi oyuncuları
Rüyada altın zincir görmek ne anlama gelir?
Kredi ödemeleri aksatılınca emekli maaşına bloke konulabilir mi?
Netflix'de yayınlanan Lagos’ta İki Kadın filminin konusu nedir ?Lagos’ta İki Kadın film hakkında yorumlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.