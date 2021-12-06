Bildirimli İşçi Feshi nedir? İş Fesih Bildirimi şartları nelerdir?

Özel veya genel nedenlerden dolayı çalıştığı işinden çıkmak isteyen işçiler iş sözleşmesini feshedebiliyor. 4857 Sayılı İş Kanunu’na göre ise işçinin gerekli şartları sağlaması halinde bildirimli fesih hakkı bulunuyor. İş sözleşmesini feshetmek isteyen vatandaşlar ise ‘’bildirimli işçi feshi nedir? İş fesih bildirimi şartları nelerdir?’’ sorularının yanıtlarını bulmak için arama motorları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

Bildirimli İşçi Feshi Nedir?

4857 Sayılı Kanunu’nda yer alan bildirimli işçi feshi, iş sözleşmesini feshetmeden önce işveren tarafına fesih kararını bildirmesi anlamına gelmektedir.

İş Fesih Bildirimi Şartları Nelerdir?

Bildirimli işçi feshi için İş Kanunu’nun 24. maddesinde bulunan şartların karşılanması gerekmektedir. Bildirimli işçi feshinin geçerli olabilmesi için:

Çalışma süresi 6 ayın altında ise en az 2 hafta önce,

6 ay 1,5 yıl arasında ise en az 4 hafta önce,

1,5 yıl 3 yıl arasında ise en az 6 hafta önce,

3 yıldan fazla ise en az 8 hafta önce işverene bildirmesi gerekmektedir.