Biat nedir, ne anlama geliyor, TDK'ya göre doğru yazılışı nedir? Biat etmek nedir?

Bu sıralar en çok araştırılan kelimelerden biri olan biat veya biat etmek herkes tarafından merak konusu olmaya başladı.

Türk Dil Kurumuna göre biat sözcüğünün anlamı ne?

Arapça kökenli “beyat” kelimesinden dilimize giren biat sözcüğünün birkaç anlamı vardır. TDK’ya göre ilk anlamı; bir kimsenin egemenliğini tanıma” anlamına gelir. Bir başka anlamı ise “Osmanlı Devletinde padişah vefat ettiğinde tahta geçen oğlunun devlet yönetimindeki gruplar tarafından kabul edilerek onaylanması” anlamına gelmektedir.

Biat ne demek?

Türkçede biat olan kelimenin Arapça aslı bey'attır. Bey'at "satmak; satın almak" anlamındaki "Başka birinin yöneticiliğini benimsemek" anlamında gelir. Politik olarak da devlet başkanını seçme, belirleme ve İslâm hukuku çerçevesinde ona bağlılık gösterme anlamındadır.

Biatın unsur ve şartları nelerdir?

Devlet başkanlığı makamı boşaldığında İslâm hukuku çerçevesinde bağlılık sunmasını yani biatın oluşması ve geçerli olması için gerekli görülen unsur ve şartlar vardır. Bunlardan biat unsurlarının birincisi, bir tarafta halife, diğer tarafta biat eden kimseler olmak üzere iki taraf bulunmalıdır. İslâm hukukçuları devlet başkanında bulunması gereken şartlar, müslüman ve âdil olmak, beden ve ruh sağlığına, ictihad derecesinde ilmî yeterliliğe sahip bulunmak, erkek olmak gibi şartlar üzerinde görüş birliğine varmışlar

Biatta önemli olan seçim ya da bağlılık iradesinin belirtilmesidir. Bu sebeple biatın belli bir şekle uyması gerekli görülmemiştir. Hz. Peygamber ve dört halife zamanında ki uygulama genellikle el sıkışma olmakla birlikte Resûlullah'ın başka şekillerde biat aldığı da bilinir. Öneğin cüzzamlı bir Müslümandan sözlü olarak biat aldığı bilinir.

İslam tarihinde biat

Hz. Peygamber'in Akabe'de aldığı ilk biattan sonra yeni müslüman olanlardan Allah'a ortak koşmamak, ölünceye kadar cihad etmek, haktan ayrılmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocukları öldürmemek, Peygamber'e karşı gelmemek gibi İslâm'ın çeşitli hükümleri üzerine ve önemli siyasî olaylar arefesinde biat aldığı bilinmektedir. Hulefâ-yi Râşidîn döneminde halife daima bir biatla vazifeye başlamıştır. Emevîler'den itibaren İslâm devletlerinde de halifenin değişimi sırasında biat daima başvurulan bir prosedür olmuştur.

Biatın çeşitleri ne?

Biat ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, devlet başkanı olarak belirledikleri seçim biatıdır. Sınırlı sayıda kimselerin katılması nedeniyle buna "bey'atü'l-hâssa" da denilmektedir. Hz. Peygamber'in ölümünden sonra Ebû Bekir'in halife olarak seçilmesi için yapılan biat bu türdendir. Mescidde yapılan biat seçim biatıdır. İkincisi, seçim veya başka bir yolla devlet başkanlığını elde etmiş bulunan birine bağlılık sunmak için yapılan biattır. Çok sayıda kişinin katılmasından ötürü buna "bey'atü'l-âmme" de denilmiştir. Hilâfetin zorla ele geçirilmesi durumunda halkın yapmış olduğu biat bu gruba da değerlendirilir.