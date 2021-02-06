BFF nedir, ne demek? Best Friend Forever türkçe anlamı nedir?

Çoğunlukla sosyal medyada karşılaştığımız BFF kelimesi İngilizcede “Sonsuza dek en iyi arkadaş” anlamına geliyor. Özellikle Facebook’ta bu kelime çok fazla kullanılıyor.

BFF (Best friend forever) kelimesinin anlamı nedir?

BFF (Best frıend forever) kelimesinin açılımı ile Türkçesi ne ?

BFF’in açılım şekli Best friends forever’dır. Kelimenin Türkçede ki karşılığı en iyi arkadaştır. Yakın arkadaşlar arasında kullanılan bu kelime, yabancılarda çok daha fazla kullanılmaktadır.

Kelimenin açılımı, best friend forever şeklindedir. Türkçe karşılığı ise, sonsuza kadar en iyi arkadaş, sonsuza kadar en iyi dost şeklindedir. Kelimeler bir araya geldiğinde uzun bir cümle oluştuğu için, kısaltılmış hali olan BFF kullanılmaktadır.