Beyoğlu'nda tüyler ürperten olay! Tartıştığı kişi boğazından bıçaklayıp kaçtı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Antika dükkanı olan bir esnaf deposuna gittiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Talihsiz adam yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Sabah saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Kuloğlu Mahallesinde meydana gelen olayda 39 yaşındaki antika dükkanına sahip esnaflardan Zafer Yılmaz, sokak içinde bulunan deposuna geldi. Depodan çıktıktan sonra kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin saldırısına uğrayan Yılmaz, şahısla tartışmaya başladıktan bir süre sonra sopayla darp edildi. Kendisini savunmak isterken bıçak darbelerine maruz kalan Zafer Yılmaz, boğazından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Saldırgan olayın hemen ardından koşarak uzaklaşırken kanlar içerisinde yere yığılan Yılmaz yakınlarda bulunan Beyoğlu Çocuk Büro Amirliğine sığındı. Merkeze gelir gelmez yere yığılan adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri gelene kadar kalp masajı yapan polisler yaptı.

Kalp masajıyla hayata döndürülen adam sağlık ekipleri tarafında ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Zafer Yılmaz doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken olayın ardından saldırganın eşkalini belirleyen polis ekipleri şahsın yakalanması için geniş çapta bir arama çalışması başlattı.