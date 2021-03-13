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Beyoğlu'nda trans kadının yüzüne kezzap atarak dehşet saçan saldırgan tutuklandı

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde trans bir kadının yüzüne kezzap atan ve gözünü kaybetmesine neden olan Emre Bozkurt isimli saldırgan polis tarafından Karabük'te yakalandı.

13 Mart 2021 Cumartesi 21:16
Beyoğlu'nda trans kadının yüzüne kezzap atarak dehşet saçan saldırgan tutuklandı
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İstanbul Beyoğlu'na bağlı Sadri Alışık Sokak’ta trans bir kadının yüzüne kezzap atarak dehşet saçan Emre Bozkurt isimli şahıs olayın hemen ardından kaçtığı Karabük'te polis tarafından yakalandı. Kadının gözünde görme kaybına neden olan saldırgan kezzap atma sureti ile kasten yaralama' suçundan tutuklanan Bozkurt, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Geçtiğimiz salı günü 'Suriyeli Asya' olarak bilinen 17 yaşındaki trans kadının evinden çıktığı sırada, 28 yaşındaki Emre Bozkurt tarafından yüzüne kezzap atıldı. Yüzünden ağır yaralanan trans kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken bir gözünde görme kaybı oluştuğu bildirildi. Trans kadının arkadaşları tarafından çekilen görüntüler sosyal medyadan paylaşılırken cinsel kimlik ve yönelim ayrımı yapılmadan herkesin hukukunun korunması altında olması yönünde mesajlar yayınlanmıştı.

Saldırgan Emre Bozkurt’un yakalanması için başlatılan kampanya sonrasında olayın hemen ardından Karabük'e kaçtığı öğrenilen saldırgan, polis ekipleri tarafından ilçeye bağlı Eskipazar sentinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan saldırganın, 'kezzap atma sureti ile kasten yaralama' suçlamasından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.



Son Güncelleme: 13.03.2021 21:16
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeyopluTrans KadınKezzap
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