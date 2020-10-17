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Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü

BEYOĞLU'nda iddiaya göre iki gün önce kavga eden husumetli taraflar bu sabah tekrar karşılaştı. Yine kavga eden taraflardan bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alıp inceleme başlattı.

17 Ekim 2020 Cumartesi 11:48
Beyoğlu'nda Silahlı Kavga; Nalburun Vurduğu İşçi Öldü
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BEYOĞLU'nda iddiaya göre iki gün önce kavga eden husumetli taraflar bu sabah tekrar karşılaştı. Yine kavga eden taraflardan bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Polis olayın yaşandığı sokakta geniş güvenlik önlemleri alıp inceleme başlattı.

İddialara göre Beyoğlu’nde gerçekleşen olayda Piripaşa Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta çalışanlar ile caddede bulunan  nalbur dükkanı sahibi arasında iki gün önce, sebebi henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın daha da büyümesi sonucu çıkan kavgada sopalar ile birbirine saldıran taraflar sonucunda 2 kişi yaralandı.


Sabah saatlerinde aralarında husumet başlayan taraflar tekrar tartışmaya başladı. Çıkan kavga ile birlikte inşaatta bulunan çalışanlar nalbur dükkanı sahibinin aracına taş, tuğla ve demir attı. 

Kavganın alevlenmesiyle ateşlenen silah sonucunda inşaat çalışanlarından bir kişi vurularak ağır yaralandı.

Olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Polis olay ile ilgili soruşturmaya başladı.

Taraflardan inşaat isçisi hırsını alamayıp nalbur dükkanına giderek nalbur dükkanının malzemelerini devirip dağıttı. Yaralanan arkadaşı en yakın hastaneye kaldırıldı. Saldırgan nalbur kaçarken Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 



Son Güncelleme: 17.10.2020 11:48
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Anahtar Kelimeler:
BeyoğluKavga
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