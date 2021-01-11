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Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Beyoğlu'nda, kimliği belirsiz kar maskeli bir kişi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

11 Ocak 2021 Pazartesi 22:47
Beyoğlu'nda gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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Akşam saatlerinde İstanbul Beyoğlu Sururi Mehmet Efendi Mahallesi Sururi çeşme Sokak'ta meydana gelen olayda iddialara göre, kimliği henüz bilinmeyen ve yüzünde kar maskesi bulunan bir kişi o sıralarda sokakta yürüyen H.A ve N.Ç ye yanında bulunan silah ile birlikte saldırdı. Silahlı saldırı düzenleyen saldırgan olay yerinden hemen kaçarak izini kaybettirdi. 

Öte yandan silah seslerini duyan çevre sakinleri hemen polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri intikal etti. Olay yeri güvenlik altına alınırken yaralılara ilk müdahale sağlık görevlileri tarafından olay yerinde yapıldı. Yaralılar müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılırken polis ekipleri delil incelemesi yaptı. Polis ekipleri güvenlik kameralarını incelmeye aldı. Salgınların yakalanması için çalışma başlatıldı.



Son Güncelleme: 11.01.2021 22:47
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Anahtar Kelimeler:
BeyoğluSilahlı Saldırı
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