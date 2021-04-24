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Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !

Ülkemiz de şiddet gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Bugün de İstanbul Beyoğlu’nda bir kadının adama uyguladığı şiddeti görüyoruz. Uzaktan gören vatandaşlar haberlerde olayı aramaya başladı. Konu hakkında merak edilenler haberimizde

24 Nisan 2021 Cumartesi 12:26
Beyoğlu'nda çivili sopa şiddeti !
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Bu sabah da Beyoğlu’nda bir kadın, adamla konuşmaya başladıktan sonra tartışmalar çıktı. Kadın yakınında bulunan çivili sopayı alarak adama şiddet uyguladı. Bu şiddete dayanamayan adam olay yerinde baygınlığı geçirdi. Etraflarında olaya şahit olan vatandaşlarımız şiddet gören adamı, kadının elinden kurtardı.

Kimlikleri belirsiz olan kadın ve erkek Dolapdere Irmak Caddesi’nde bir park da oturarak sohbet etmeye başladılar. Bunun ardından aralarında tartışma başladığı görüldü. Bu küçük çaplı tartışma şiddetini arttırarak devam etti. Kadın, yanlarında bulunan ağacın kenarındaki çitlerin içinde bulunan çivili sopayı alarak kadına şiddet uygulamaya başladı.

Bu şiddete karşılık veren kadın, adamın elinden şiddet gördüğü çivili sopayı alarak kendini korumak için adama vurmaya başladı. Kadının uygulamış olduğu darbelere dayanamayan adam olay yerinde baygınlık yaşadı. Bu durumu gören vatandaşlarımız olay yerine yaklaşarak adamı kurtarmayı başardılar.

İlk yardım amaçlı yaptıkları çalışmalar adamı ayıltmayı başardı. Vatandaşların yardımı ile kendine getirilmeye çalışılan adama su içirdiler. Olayı gören vatandaşlarımızın araması ile sağlık çalışanları olay yerine intikal ederek adamı hastaneye kaldırdılar.

Kavgaya şahitlik eden vatandaşlardan birsinin beyanı, ‘’Biz taksiyle geçerken olaya hakim olduk, ikisi beraber çimlik alanda oturuyorlardı. Birden aralarında şiddetini arttıran bir kavga başladı. Sinirlerine hakim olamayan adam ilk öncelik kadına çivili sopa ile vurdu. Bu şiddete karşılık vererek kadın sopayı alarak adama vurmaya başladı. Dikkatimi çeken özellikle kadının adamın müstehcen yerlerine darbe uygulaması oldu. Bunun yüzerine kavgayı ayırmaya giderek adamı kurtarmayı başardık. Benim tahminime göre yabancı uyruklu bireylerdi. Adamın o halini gördükten sonra 112 yi arayarak yardım çağırdık. Olay yerine gelen saülık çalışanlarımız adamı hastane götürdü’’ diyerek açıklama yaptı.




Son Güncelleme: 24.04.2021 12:26
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Anahtar Kelimeler:
KavgaŞiddetIstanbul
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