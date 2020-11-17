Beyoğlu'nda bekçi bıçaklı saldırganı ayağından vurdu

Beyoğlu Fatih Sultan Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki komşunun sabah saatlerinde sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başlamasının ardından adının Mahmut olduğu öğrenilen kişi yanında bulunan bıçak komşusu Bülent P.'ye saldırdı. Yaşanan boğuşma seslerine çay ocağında oturan bekçi olayın olduğu yere koştu. Mahmut adlı kişinin elinde bulunan bıçak ile komşusu Bülent P'nin boğazını kesmeye başlaması üzerine olaya şahit olan bekçi tabancası bir el ateş açtı. Silah sesine Mahmut adlı şahıs dışarı çıktı. Bekçiye doğru bıçak ile gelmesi üzerine bekçi üzerine doğru gelen adamın ayağına bir el ateş açtı. Saldırgan bacağından yaralanırken ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralılar daha sonra hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunurken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

"BEKÇİ OLMASA ADAMI ÖLDÜRECEKTİ"

Mahalle sakini Mustafa Söylemez oalaya şahit olurken çay içerken gelen seslere koştuklarını komşuları Bülent P.’nin bıçaklanıyor olduklarını gördüklerini o sırada yanlarında bulunan bekçinin olaya müdahale ettiğini içeride Mahmut adlı kişinin Bülent P.’yi bıçakladığını bekçinin saldırgana ateş ederek Bülent P’nin hayatını kurtardığını belirtti.