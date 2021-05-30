Beyoğlu Taksim meydanı karıştı! Kavgayı özel harekat durdurdu..

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim Meydanı'nda çıkan kavgaya Özel Harekat Polisleri de dahil oldu. 2 turist ile yanlarında gelen kişiler arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine kemerler çıkarıldı ve taraflar tekme tokat birbirlerine girdiler.

İddialara göre meydanda oturan 2 turistin yanına gelen 4 kişi arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 4 kişi aralarına aldıkları turisti kemerlerini çıkararak dövmeye başladılar. Tekme tokat birbirlerine giren tarafları o sırada orada bulunan sivil polisler ayırmaya çalıştı.

4 kişinin arasında kalan turist yerde acı içinde kıvranırken olayı sakinleştiren sivil polisler, turiste saldıran 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Darp edilen turistin yakın arkadaşı ise polisin elinde olan saldırganlara tekrar saldırması üzerine kavga yeniden alevlendi ve olaya özel harekat polisleri de girdi.

Özel harekat ekiplerinin desteği ile saldıran 4 kişiyle 2 turist yakalanarak kelepçelendi ve polis araçlarının ayrı bölümlerine alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.