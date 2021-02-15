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Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Ülke çapında devam eden kar yağışı İstanbul’u etkisi altına aldı. Beylikdüzü Haramidere E-5 karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle trafik durdu.

15 Şubat 2021 Pazartesi 21:34
Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik durdu
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Yoğun kar yağışı megakent İstanbul’u etkisi altına aldı. İstanbul’un tamamında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü Haramidere E-5 karayolunda kar yağışı nedeniyle trafik durdu.

Yol üzerinde kar kalınlığının 15 cm olduğu görüldü. Bölgeye çok sayıda personel gönderildi .Trafiğin durduğu yolda ekipler çalışmalara başladı. Beylikdüzü’nün yanı sıra Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar’da da benzer manzaralar görüldü.

Meteoroloji uyardı

Meteoroloji ülke genelinde etkili olan kar yağışına yönelik açıklama yaptı. Yapılan son dakika açıklamasında İstanbulluların kar yağışının yanı sıra fırtınaya karşı da dikkatli olması istendi. Açıklamada rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu  yönünden saatte 90 km hızda eseceği bildirildi.

Etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olması istendi. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.

 



Son Güncelleme: 15.02.2021 21:34
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Anahtar Kelimeler:
BeylikdüzüKarTrafik
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