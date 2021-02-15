Beylikdüzü'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik durdu

Yoğun kar yağışı megakent İstanbul’u etkisi altına aldı. İstanbul’un tamamında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü Haramidere E-5 karayolunda kar yağışı nedeniyle trafik durdu.
Yol üzerinde kar kalınlığının 15 cm olduğu görüldü. Bölgeye çok sayıda personel gönderildi .Trafiğin durduğu yolda ekipler çalışmalara başladı. Beylikdüzü’nün yanı sıra Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar’da da benzer manzaralar görüldü.
Meteoroloji uyardı
Etkili olması beklenen rüzgar nedeniyle vatandaşların çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi durumlara karşı dikkatli olması istendi. Belediye ekipleri yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazır bekletiliyor.
Son Güncelleme: 15.02.2021 21:34