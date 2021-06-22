Beykoz'da korkunç kaza! 1 aylık bebek ile birlikte 4 yaralı

Beykoz'da gerçekleşen korkunç kazada bir kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucunda 4 kişi yaralandı. Yaralanan kişiler arasında 1 aylık bir bebeğin olduğu öğrenildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yeni Riva Yolu'nda gerçekleşen kazada B.A. adlı kişinin kullandığı damacana yüklü kamyonet ile A.B. idaresindeki bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilde bulunan 1 aylık bebek ile 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL KALDIRIMA ÇIKTI

Gerçekleşen kaza sonrasında otomobil kaldırıma çıkarken kamyonet ise devrildi. Kamyonetin devrilmesiyle yola çok sayıda damacana sokağa dağıldı. Su damacanaları başka bir kamyonete yüklendi. Öte yandan kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, ekiplerin yol temizleme çalışmaları sonrasında yol trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

