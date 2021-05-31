Beyin yiyen amiplere dikkat

Koronavirüs salgını maalesef halen etkisi tüm dünya genelinde sürdürmektedir. Bu durumdan ülkemiz de payını almıştır. Koronavirüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu zorlu günlerde iklim krizi de patlak verdi. İklim krizi yüzünden beyin yiyen amiplerin sayısı artabilir.

Ülkemiz son yıllarda en çok kuraklık ile uğraşmaktadır. Ülkemizdeki birçok su kaynağı kurumayla karşı karşıya kalıyor. Bu açından önümüzdeki yıllarda tüm dünyanın en büyük sorunu kuraklık olacak gibi gözükmektedir.

Bilim adamları tarafından yapılan açıklamaya göre küresel ısınma sonucunda beyin yiyen amiplerin sayısı artacak. Sıcaklığın artması sonucunda dünyada insanlara zarar verecek olan bakterilerin, amiplerin ve çeşitli organizmaların da yaşaması için gerekli ortamın oluşacağı iddia edildi.