Beyaz TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

2013 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz TV, ilk olarak SD olarak yayın yapmıştır. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in kanalı olan Beyaz TV’ye iletişim numaraları ve ihbar hattı üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezini arayarak öneri ve şikayetlerinizi kanala iletebilirsiniz.
Beyaz TV iletişim numarası
Beyaz TV müşteri hizmetleri numarası: 0312 333 33 00
Adres: Macun Mah. 173. Sokak No 3/1 Yenimahalle / Ankara
Beyaz TV WhatsApp ihbar numarası
Beyaz TV WhatsApp ihbar hattı numarası: 0 549 366 06 06
Beyaz TV e-posta adresi
Beyaz TV e-mail adresi: info@beyaztv.com.tr
Son Güncelleme: 03.02.2021 10:12