Beyaz TV haber whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası

2013 yılında yayın hayatına başlayan Beyaz TV, ilk olarak SD olarak yayın yapmıştır. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’in kanalı olan Beyaz TV’ye iletişim numaraları ve ihbar hattı üzerinden kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Çağrı merkezini arayarak öneri ve şikayetlerinizi kanala iletebilirsiniz.

Beyaz TV iletişim numarası

Beyaz TV müşteri hizmetleri numarası: 0312 333 33 00

Fax: 0312 333 33 41

Adres: Macun Mah. 173. Sokak No 3/1 Yenimahalle / Ankara

Beyaz TV WhatsApp ihbar numarası

Beyaz TV WhatsApp ihbar hattı numarası: 0 549 366 06 06

Beyaz TV e-posta adresi

Beyaz TV e-mail adresi: info@beyaztv.com.tr