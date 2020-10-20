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Better Call Saul yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Better Call Saul 6.sezon konusu

Breaking Bad dizisi sonrasında Spin-Off olarak yayınlanmaya başlayan ve milyonlarca kişi tarafından ilgiyle izlenen Better Call Saul'un yeni sezonuyla alakalı yeni gelişmeler yaşanıyor. Sevilen dizinin 6. sezonu merakla bekleniyor...

20 Ekim 2020 Salı 03:42
Better Call Saul yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Better Call Saul 6.sezon konusu
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Daha önce yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından beğenilerek global dizi tarihinde en önemli yerlerden birini tutan Breaking Bad dizisinin önemli karakterlerinin yer aldıkları yeni dizi Better Call Saul Spin-off olarak yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlanan 5 sezonu ile birlikte izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başaran dizinin 6. Sezonuyla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Her sezonu 10 bölümden oluşan dizinin bu sene itibari ile toplamda 50 bölüm yayınladığı görülüyor.

Dizinin Konusu


Better Call Saul dizisinin konusuna bakıldığında, dolandırıcılıkla karışık avukatlık yapan Saul Goodman karakterinin Walter White karakterinden önce neler yaşadıkları anlatılıyor. Maddi problemler yaşayan Jimmy hayatını abisi ile geçirmek zorunda kalırken Saul’un gençlik senelerinde nasıl durumlar içinde kaldığı da görülebiliyor. Mahkemelerden uzak kalmak için elinden gelen her şeyi yapan Saul’un kimi zaman ortaya çıkardığı komik durumlar izleyiciler tarafından eğlenceli bulunuyor.

Better Call Saul Oyuncuları

  • Bob Odenkirk – Jimmy McGill / Saul Goodman
  • Jonathan Banks – Mike Ehrmantraut
  • Rhea Seehon – Kim Wexler
  • Patrick Fabian – Howard Hamlin
  • Michael Mando – Nacho Varga
  • Michael McKean – Chuck McGill
  • Giancarlo Esposito – Gus Fring

Better Call Saul 6. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dizinin yayınlanan son sezonu olan 5. Sezon 2020 senesinin Şubat ayında AMC’de yayınlandı. Dizinin 6. Sezonunun ise 2021 senesinin yine ilk aylarında AMC ekranlarında olacağı düşünülüyor. Yeni sezonda da eski sezonlarda olduğu gibi 10 bölüme yer verileceği ve bu sezonun dizinin final sezonu olacağı aktarılanlar arasında yer alıyor.



Son Güncelleme: 20.10.2020 03:42
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Anahtar Kelimeler:
NetflixBetter Call SaulBreaking Bad
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