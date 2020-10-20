Better Call Saul yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Better Call Saul 6.sezon konusu

Daha önce yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından beğenilerek global dizi tarihinde en önemli yerlerden birini tutan Breaking Bad dizisinin önemli karakterlerinin yer aldıkları yeni dizi Better Call Saul Spin-off olarak yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlanan 5 sezonu ile birlikte izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başaran dizinin 6. Sezonuyla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Her sezonu 10 bölümden oluşan dizinin bu sene itibari ile toplamda 50 bölüm yayınladığı görülüyor.

Dizinin Konusu

Better Call Saul dizisinin konusuna bakıldığında, dolandırıcılıkla karışık avukatlık yapan Saul Goodman karakterinin Walter White karakterinden önce neler yaşadıkları anlatılıyor. Maddi problemler yaşayan Jimmy hayatını abisi ile geçirmek zorunda kalırken Saul’un gençlik senelerinde nasıl durumlar içinde kaldığı da görülebiliyor. Mahkemelerden uzak kalmak için elinden gelen her şeyi yapan Saul’un kimi zaman ortaya çıkardığı komik durumlar izleyiciler tarafından eğlenceli bulunuyor.

Better Call Saul Oyuncuları

Bob Odenkirk – Jimmy McGill / Saul Goodman

Jonathan Banks – Mike Ehrmantraut

Rhea Seehon – Kim Wexler

Patrick Fabian – Howard Hamlin

Michael Mando – Nacho Varga

Michael McKean – Chuck McGill

Giancarlo Esposito – Gus Fring

Better Call Saul 6. Sezon Ne Zaman Çıkacak?

Dizinin yayınlanan son sezonu olan 5. Sezon 2020 senesinin Şubat ayında AMC’de yayınlandı. Dizinin 6. Sezonunun ise 2021 senesinin yine ilk aylarında AMC ekranlarında olacağı düşünülüyor. Yeni sezonda da eski sezonlarda olduğu gibi 10 bölüme yer verileceği ve bu sezonun dizinin final sezonu olacağı aktarılanlar arasında yer alıyor.