Better Call Saul yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Better Call Saul 6.sezon konusu

Daha önce yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından beğenilerek global dizi tarihinde en önemli yerlerden birini tutan Breaking Bad dizisinin önemli karakterlerinin yer aldıkları yeni dizi Better Call Saul Spin-off olarak yayınlanmaya başlamıştı. Yayınlanan 5 sezonu ile birlikte izleyicilerin ilgisini üzerinde toplamayı başaran dizinin 6. Sezonuyla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı. Her sezonu 10 bölümden oluşan dizinin bu sene itibari ile toplamda 50 bölüm yayınladığı görülüyor.
Dizinin Konusu
Better Call Saul Oyuncuları
- Bob Odenkirk – Jimmy McGill / Saul Goodman
- Jonathan Banks – Mike Ehrmantraut
- Rhea Seehon – Kim Wexler
- Patrick Fabian – Howard Hamlin
- Michael Mando – Nacho Varga
- Michael McKean – Chuck McGill
- Giancarlo Esposito – Gus Fring
Better Call Saul 6. Sezon Ne Zaman Çıkacak?
Dizinin yayınlanan son sezonu olan 5. Sezon 2020 senesinin Şubat ayında AMC’de yayınlandı. Dizinin 6. Sezonunun ise 2021 senesinin yine ilk aylarında AMC ekranlarında olacağı düşünülüyor. Yeni sezonda da eski sezonlarda olduğu gibi 10 bölüme yer verileceği ve bu sezonun dizinin final sezonu olacağı aktarılanlar arasında yer alıyor.