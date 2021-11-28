Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri

Beton Pompa-Püskürtme Operatörü kime denir?

Beton pompa makinelerini, beton dökmeye hazırlamaya, beton dökümü ve sonrasında bakım işlemlerini yapan bilgi ve beceriye sahip olan kişilere Beton Pompa-Püskürtme Operatörü denir.

Püskürtme Operatörü ne yapar?

Makinenin beton dökümüne hazır olmasını sağlamak

Makinenin sahip olduğu hidrolik, elektrik gibi aksamlarını kontrol etmek

Makinenin mekanik sistemlerini ve bom aksamlarını kontrol etmek

Malzemeleri kontrol etmek

Arıza ya da eksiklikler olursa bu durumları gidermek

Beton dökme işlemini yapmak ve pompayı toplamak

Beton dökme pompasını dengede tutmak sabitlemek

Bomu kaldırmak, makine kazanını yağlamak ve şerbetini hazırlamak

Beton dökümünden sonra makinenin bakımını gerçekleştirmek

Makinenin dış kısmının ve parçalarının temizliğini sağlamak gibi birçok benzer görevlerini yerine getirir.

Püskürtme Operatörü maaşı ne kadardır?

Bu mesleği yapan kişiler, ayda ortalama olarak 3.180 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.280 TL’dir.

Püskürtme Operatörü için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerden en az beklenen eğitim düzeyi İlköğretim derecesindedir.

Püskürtme Operatörü meslek ana grubu nedir?

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar

Meslek alt ana grubu nedir?

Sabit Tesis ve Makine Operatörleri

Püskürtme Operatörü meslek grubu nedir?

Madencilik ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Püskürtme Operatörü birim grubu nedir?

Çimento, Taş ve Diğer Mineral Ürünler ile İlgili Makine Operatörleri

Püskürtme Operatörü meslek kodu nedir?