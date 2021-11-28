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Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri

Beton pompa makinelerini, beton dökmeye hazırlamaya, beton dökümü ve sonrasında bakım işlemlerini yapan bilgi ve beceriye sahip olan kişilere Beton Pompa-Püskürtme Operatörü denir. Püskürtme Operatörü maaşları ne kadardır? Püskürtme Operatörü ne kadar maaş almaktadır? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşları ve hakkında merak edilen birçok detay haberimizde.

28 Kasım 2021 Pazar 22:00
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü maaşı ne kadar? Beton Pompa-Püskürtme Operatörü görev ve yetkileri
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Beton Pompa-Püskürtme Operatörü kime denir? 

Beton pompa makinelerini, beton dökmeye hazırlamaya, beton dökümü ve sonrasında bakım işlemlerini yapan bilgi ve beceriye sahip olan kişilere Beton Pompa-Püskürtme Operatörü denir. 

Püskürtme Operatörü ne yapar? 

  • Makinenin beton dökümüne hazır olmasını sağlamak 
  • Makinenin sahip olduğu hidrolik, elektrik gibi aksamlarını kontrol etmek 
  • Makinenin mekanik sistemlerini ve bom aksamlarını kontrol etmek 
  • Malzemeleri kontrol etmek 
  • Arıza ya da eksiklikler olursa bu durumları gidermek 
  • Beton dökme işlemini yapmak ve pompayı toplamak 
  • Beton dökme pompasını dengede tutmak sabitlemek 
  • Bomu kaldırmak, makine kazanını yağlamak ve şerbetini hazırlamak 
  • Beton dökümünden sonra makinenin bakımını gerçekleştirmek 
  • Makinenin dış kısmının ve parçalarının temizliğini sağlamak gibi birçok benzer görevlerini yerine getirir. 

Püskürtme Operatörü maaşı ne kadardır? 

Bu mesleği yapan kişiler, ayda ortalama olarak 3.180 TL maaş alırken en düşük alınan maaş 2.826 TL’dir. En yüksek alınan maaş ise 4.280 TL’dir.    

Püskürtme Operatörü için hangi bölümü okumak, mezun olmak gerekmektedir?   

Bu mesleği yapmak isteyen kişilerden en az beklenen eğitim düzeyi İlköğretim derecesindedir. 

Püskürtme Operatörü meslek ana grubu nedir?  

Tesis ve Makine Operatörleri ve Montajcılar 

Meslek alt ana grubu nedir?   

Sabit Tesis ve Makine Operatörleri 

Püskürtme Operatörü meslek grubu nedir?  

Madencilik ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri 

Püskürtme Operatörü birim grubu nedir?   

Çimento, Taş ve Diğer Mineral Ürünler ile İlgili Makine Operatörleri 

Püskürtme Operatörü meslek kodu nedir? 

Türk Meslekler sözlüğünde Beton Pompa-Püskürtme Operatörü meslek kodu 8114.03’dür. 


Son Güncelleme: 28.11.2021 22:00
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