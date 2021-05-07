Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

1 kişinin ölümüyle sonuçlanan üzücü kaza akşam saatlerinde İstanbul Ataşehir'de yaşandı.
Motosiklet sürücüsü can verdi
Gelen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken, yola bağlantı noktasında karşısına çıkan beton mikseri çarpıştı. Beton mikseri sürücüsü motosikleti fark edince hemen frene bastı ancak motosiklet sürücüsü mikserin altında kalmaktan kurtulamadı.
Kardeşi sinir krizi geçirdi
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.
Son Güncelleme: 07.05.2021 21:23