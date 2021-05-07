Beton mikseri ile motosiklet çarpıştı! Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

1 kişinin ölümüyle sonuçlanan üzücü kaza akşam saatlerinde İstanbul Ataşehir'de yaşandı.

Motosiklet sürücüsü can verdi

Gelen bilgilere göre sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu olduğu iddia edilen motosiklet sürücüsü yolda seyir halindeyken, yola bağlantı noktasında karşısına çıkan beton mikseri çarpıştı. Beton mikseri sürücüsü motosikleti fark edince hemen frene bastı ancak motosiklet sürücüsü mikserin altında kalmaktan kurtulamadı.

Kardeşi sinir krizi geçirdi

Feci kazada sürücü olay yerine hayatını kaybederken olay yerine gelen ve ağabeyinin cansız bedenini gören kardeşi ise sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatırken, sürücünün cansız bedeni yapılan inceleme sonrasında morga kaldırıldı.