Beton direğe çarpan araç ikiye bölündü! Sürücü can verdi

Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı feci trafik kazası Kocaeli Kartepe'de dün yaşandı.
Sürücü can verdi
Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarda bulunmasıyla birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hurdaya dönen araç içinde bulunan sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini, yanında yolcu olarak bulunan Yunus Emre Başaran'ın ise ağır yaralandığını tespit etti. Başaran olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor
Son Güncelleme: 13.05.2021 12:39