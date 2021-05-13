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Beton direğe çarpan araç ikiye bölündü! Sürücü can verdi

Kocaeli Kartepe'de yaşanan feci kazada yolda seyir halinde olan bir otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı. İkiye bölünen araç içindeki sürücü can verirken, yanındaki yolcu ağır yaralandı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 12:39
Beton direğe çarpan araç ikiye bölündü! Sürücü can verdi
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Bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı feci trafik kazası Kocaeli Kartepe'de dün yaşandı.

Gelen bilgilere göre Mehmet Yılmaz'ın idaresinde ki içinde iki kişi bulunan araç yolda seyir halindeyken Yılmaz direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolda savruldu ve kenarda duran beton direğe çarparak ikiye bölündü.

Sürücü can verdi

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarda bulunmasıyla birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede hurdaya dönen araç içinde bulunan sürücü Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini, yanında yolcu olarak bulunan Yunus Emre Başaran'ın ise ağır yaralandığını tespit etti. Başaran olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme sürüyor


Son Güncelleme: 13.05.2021 12:39
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Anahtar Kelimeler:
KocaeliKartepeTrafik Kazası
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