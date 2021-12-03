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Besleme İşçisi maaşı ne kadar?Beslenme İşçisi ne yapar?

Beslenme İşçisi, bisküvi, gofret ve benzeri ürünler imal edilen işletmelerde, ürünün belli işlem aşamalarından geçerek belirlenen standartlara uygun bir şekilde ambalajlanmasını sağlayan kişilere denmektedir. Beslenme İşçisi maaşları ne kadar? 2021 yılında Beslenme İşçisi maaşları hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz.

03 Aralık 2021 Cuma 02:22
Besleme İşçisi maaşı ne kadar?Beslenme İşçisi ne yapar?
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Beslenme İşçisi nedir? 

Beslenme İşçisi; bisküvi, gofret gibi ürünleri imal eden işletmelerde tel kesme sisteminden geçerek, bant üzerinde bulunan gofret bloğunda standartlara uygun olmayan dilimleri ayıran ve belirlenen standartlardaki ürünleri ambalaj makinasına göndererek ambalajlanmasını sağlayan kişilere verilen isimdir. 

2021 yılında Beslenme İşçisi maaşı ne kadardır? 

Beslenme İşçisi’nin aylık olarak ortalama maaşları 3.350 TL’dir. En düşük Beslenme İşçisi maaşı asgari ücret üzerinden değerlendirilirken, en yüksek Beslenme İşçisi maaşı 5.350 TL’dir. Eğer sizlerde Beslenme İşçisi olmak istiyorsanız İŞKUR Beslenme İşçisi iş ilanlarına bakabilirsiniz. 

Beslenme İşçisi olmak için hangi bölümü okumak ya da mezun olmak gerekir? 

Beslenme İşçisi olmak için gereken eğitim düzeyi ilköğretimdir. 

Beslenme İşçisi ne yapar? 

Beslenme İşçisi, 

  • Gofret bloğunda standartlara uygun olmayan ürünleri ayırmak, 
  • Gofret dilimlerini bant üzerinden ambalaj makinasına göndermek, 
  • Soğutma tünelinin ve çalışma ortamının temizliğini sağlamak, 
  • Vardiyada yaşanan herhangi bir sorun olursa amirine bildirmek, 
  • Kendisinden sonra gelecek iş arkadaşına vardiyası ile ilgili bilgileri aktarmak gibi görev ve işlemleri yerine getirmektedir. 

Beslenme İşçisi meslek ana grubu nedir?

Tesis ve Makine Operatörleri ve de Montajcılar 

Meslek ana alt grubu nedir? 

Sabit Tesis ve Makine Operatörleri 

Hangi meslek grubuna girer? 

 Diğer Sabit Tesis ve Makine Operatörleri 

Meslek birim grubu nedir? 

Paketleme, Şişeleme ve Etiketleme Makine Operatörleri 

Beslenme İşçisi meslek kodu nedir? 

Türk Meslekler sözlüğünde Beslenme İşçisi mesleğinin kodu 8183.05 olarak belirlenmiştir. 


Son Güncelleme: 03.12.2021 02:22
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Beslenme İşçisiBeslenme İşçisi (Bisküvi) Maaşı
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