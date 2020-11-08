Beşiktaş’ta kazada ortalık savaş alanına döndü: 2 yaralı

Ortalığın savaş alanına döndüğü,şans eseri can kaybının yaşanmadığı trafik kazası akşam geç saatlerde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi.

Beşiktaş bölgesinde sahil yolunda kendine sürücüsü Etga K'nın olduğu bir otomobil aşırı hız sebebiyle kontrolden çıktı. Yolda kontrolsüz savrulan araç bir süre sonra yol kenarında duran 4 araca çarparak kaldırıma çıktı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada Etga K. ve çarptığı araçlardan birinin sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri intikal etti.İtfaiye ekipleri kısa süren çalışma sonrasında araç içinde sıkışan sürücüleri kurtardı ve 112 ekipleri sürücülere yaptıkları ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı. Şans eseri kimsenin hayatını kaybetmediği kazada maddi hasar meydana geldi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili olaran soruşturma başlattı.

Kazayı gören bir motosiklet sürücüsü ise kazaya sebep olan aracın kırmızı ışıkta bile durmadığı, hızını ise yaklaşık 140 kilometre olduğu söyledi.