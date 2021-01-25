Beşiktaş'ta kağıt toplayan bir kişi dehşet saçarak 3 kişiyi yaraladı

Akşam saatlerinde Beşiktaş Akaretler Vişnezade Mahallesinde Cadde üzerinde meydana gelen olayda öğrenilen bilgilere göre akli dengesi bozuk olduğu öğrenilen kağıt toplayıcı bir kişi, yolda yürümekte olan 2'si kadın 3 kişiye sebebi bilinmeyen bir nedenle saldırdı. Saldırgan şahıs 3 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Kadını defalarca bıçakladı

Yaşanan o korkunç anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedilirken aldığı bıçak darbeleriyle iki kişi yere düştükten sonra kaçıyor. Öte yandan saldırgan saldırdığı kadını duvara sıkıştırarak defalarca bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçıyor. Olayın polise intikal etmesiyle olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Polis saldırganın peşinde

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise çevrede çalışma yaparak güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelenen görüntülerde şahsın eşkâli belirlenerek kimlik bilgilerine ulaşıldı. Polis ekipleri kaçan zanlının peşinde.