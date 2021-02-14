Beşiktaş Bebek sahilinde alev alev yanan iki yat küle döndü!

İstanbul Beşiktaş'ta sabah saatlerinde yapılan yangın ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İlçede bulunan Bebek sahilinde bulunan iki lüks yatın alev alev yandığına dair yapılan ihbar sonrası yangına itfaiye ekiplerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de destek oldu.

Olay sabah saat 07.15 sıralarından meydana geldi. Sahil kıyısında park halinde bulunan 2 motor tipi yatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Kıyı Emniyetine bağlı ekipler denizden yangının söndürülmesi için destek verirken itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonrası her iki yattaki yangın söndürülürken lüks yatların kullanılmaz hale geldiği belirlendi.

Yangını haber alarak olay yerine gelen bir kişinin, yanan yatları görünce sinir krizi geçirdiği görülürken, diğer taraftan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.