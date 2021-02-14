İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid riski kadınlarda daha fazla
İtalyan hekimler uyardı: Uzun Covid...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Kafe ve restoranların açılabilmesi için Sağlık Bakanlığı’ndan yeni formül!
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılabilmesi için...

Beşiktaş Bebek sahilinde alev alev yanan iki yat küle döndü!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek sahilinde iki yatta meydana gelen yangın tüm ekipleri alarma geçirdi. Alev alev yatlarının yanarak küle dönmesi üzerine olay yerinde bulunan yat sahibi gördüğü manzara karşısından sinir krizi geçirdi.

14 Şubat 2021 Pazar 11:08
Beşiktaş Bebek sahilinde alev alev yanan iki yat küle döndü!
Takip Et:

İstanbul Beşiktaş'ta sabah saatlerinde yapılan yangın ihbarı itfaiye ekiplerini alarma geçirdi. İlçede bulunan Bebek sahilinde bulunan iki lüks yatın alev alev yandığına dair yapılan ihbar sonrası yangına itfaiye ekiplerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri de destek oldu.

Olay sabah saat 07.15 sıralarından meydana geldi. Sahil kıyısında park halinde bulunan 2 motor tipi yatta henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Çıkan alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken Kıyı Emniyetine bağlı ekipler denizden yangının söndürülmesi için destek verirken itfaiye ekipleri de karadan müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları sonrası her iki yattaki yangın söndürülürken lüks yatların kullanılmaz hale geldiği belirlendi.

Yangını haber alarak olay yerine gelen bir kişinin, yanan yatları görünce sinir krizi geçirdiği görülürken, diğer taraftan itfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.



Son Güncelleme: 14.02.2021 11:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
IstanbulBeşiktaşBebek SahiliYat Yangını
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
İstanbul Eyüpsultan'da spor salonun çatısı çöktü
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Aydın’da bir şahıs maskesinin içerisinde uyuşturucu sakladı!
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Bartın'da kolonya içen kişi hayatını kaybetti
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Karısına kızdı kendini bıçakladı
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa'da seyir halindeki hafif ticari araç alevler içinde kaldı!
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar
Manisa’da çocuklar ailelerinden izinsiz traktör turu attılar

Popüler Haberler

Payitaht Abdülhamit Ernest Cassel kim? Hakikaten tarihte böyle biri var mıdır?
Börü 2039 kadrosunda kimler olacak? Yönetmen duyurdu
Kefaret dizisi Fulya hakkında bilinmeyenler
Rüyada ekmek alma görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? ekmek alma görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Sadakatsiz Dizisindeki Ali Kimdir?
Maraşlı dizisi Ecem karakteri hakkında bilinmeyenler!
Blu Tv yeni dizisi: Doğu! Doğu dizisinin konusu ne?
Hercai dizisindeki Azra karakteri kimdir? Sera Kutlubey kimdir?
Sadakatsiz Serap kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir?
Exxen’in yeni dizisi: Ölüm Zamanı
Apartman gürültü yasal saatleri kaçtır? Saat kaça kadar apartmanda gürültü olabilir? Apartman gürültüsü nereye şikayet edilir?
Noterde emanet hesap dönemi başlıyor? Emanet hesap nedir? Ne zaman başlıyor?
Çukur Deli Bekir kimdir? Gerçek adı nedir? Sinan Tuzcu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
SGK sigorta başlangıcı ve girişi için gerekli evraklar
Hangi kredi kartlarının aidatı geri alınabilir? Kredi kartı aidatları geri veriliyor
Mucize Doktorun Güneş Hemşiresi neden ayrıldı?
Doğduğun Ev Kaderindir Ali Rıza Dayı gerçek ismi ve hakkında merak edilenler
40 Programının sunucu kimdir? Jülide Ateş hakkında merak edilenler
Sefirin Kızı final mi oluyor? Nare neden yok?
Masumlar Apartmanı’nın İncisi nerede?
Çukur'un Cumali Amcası kimdir? Cumali karakterini kim canlandıracak?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.