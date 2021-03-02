BES iptal şartları nelerdir? BES iptal kesintileri ne kadardır?

Bireysel Emeklilik Sistemini iptal etmek için yönetmelik hükümleri dikkate alınarak sistemden ayrılma durumunda kişinin kendisine yapılan tüm kesintileri geri ödenmektedir. BES iptali için gereken tüm işlemler yerine getirilmelidir. Çalışan kişinin maaşından kesilen paralar emeklilik şirketine aktarıldıktan sonra kişiye posta,mesaj,faks yolu ile gönderilecektir. Bu bildirimlerden sonra BES’ten ayrılmak isteyen kişiler,bilidirim tarihinden sonra 2 ay içinde başvuruda bulunmak zorundadırlar. Online iptal formu doldurulur ya da sigorta şirketine dilekçe yazılır. Tüm kesintiler ve varsa getirileri, ayrılma hakkını kullandıktan sonra 10 gün içerisinde hesaba yatırılır.

BES iptali kesintileri

Çalışan kişi 10 yıl geçmeden iptali isterse, tüm tasarruflar esas alınır ve vergi kanununa göre %15 vergi oranı düşürülür. Katılımcılar 10 sene prim öderler fakat vergi kanununa göre birikimlerin toplamından %10 vergi oranı düşürülür. Fakat iptal işleminden sonra emekli olma hakları biter. BES katılımcısı olan kişi, emekliye ayrılmadan önce vefat eder ya da sakat kalır ise birikimlerinin % 25i muaf tutulur ve kalan miktar %5 oranında düşülür.

BES emeklilik iptali numaraları

Bireysel emeklilik iptalinden sonra 10 gün verilmektedir. İptal durumu 10 içerisinde bildirilir. İlk 5 yıl içerisinde iptal edilirse giriş aidatı düşürülür. 5 yıl sonra iptal edilirse giriş ücreti muaf tutulur.

-Akbank 444 25 25

-ING 444 1 666

-Garanti Bankası 444 0 336

-Ziraat Bankası 0850 222 97 00

-Yapı Kredi 0850 222 0 444

-Denizbank 0850 222 0 800

-TEB 0850 200 0 666

-Halkbank 0850 222 0 400

-Vakıfbank 444 92 37

-Türkiye Finans 0850 222 22 44

-Finansbank 0850 222 0 900

-İş Bankası 0850 211 0 111

-AvivaSA 444 11 11

-Anadolu Hayat 0850 724 55 00

- AXA Hayat Emeklilik 0850 250 99 99

Akbank BES iptali

Müşteri hizmetlerine bağlanmak için gereken numara aranır. Müşteri temsilcisine bağlandıktan sonra BES iptali istenir. Ya da en yakın Akbank şubesine giderek, gereken form doldurulur ve sorumlu kişiye verilir. Talep edilen işlem 14 gün içinde uygulanır ve para iadesi yapılır.

Vakıfbank BES iptali

Mesaj yolu ile iptal için, VEML boşuk TC kimlik numarası boşluk CAYMA boşluk doğum tarihi yazıp 4933’e gönderilmelidir. Müşteri hizmetlerine bağlanarak da bu işleminizi yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra 05498024775 numarasına Whatsapp üzerinden mesaj gönderebilir ve bilgi alabilirsiniz. BES iptali işleminiz 10 gün süre içerisinde onaylanacak ya da reddedilecektir. Onaylanıp onaylanmadığı ise size bildirilecektir.