Bergama'da trafik kazası! 2 ölü 5 yaralı

2 kişinin can verdiği, 5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası İzmir Bergama'da yaşandı.

2 kişi can verdi, 5 kişi yaralandı

Gelen bilgilere göre öğlen saatlerinde Bergama Akhisa arasında ki karayolunda seyir helinde olan sürücüsünün Ramazan Çınar olduğu ticari taksi, kavşakta Murat Soydan'ın kullandığı Tır ile çarpıştı. Kaza sonrasın Soydan'ın idaresinde ki yüklü Tırın sürücüsü kontrolü kaybetti ve TIR kaldırımda yürüyen 37 yaşındaki Özgür Aydemir ve 46 yaşındaki Erol Yılmaz'ı altına aldı.

Feci kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerinde 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönledirildi. Kaza mahaline kısa süre içinde gelen ekipler yayalarda Erol Yılmaz'ın olay yerinde can verdiğini, diğer yaya Özgür Aydemir, taksinin sürücüsü Ramazan Çınar ve ticari takside bulunan 3 yolcunun yaralandığını belirledi. Yaralanan vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabalarına rağmen Özgür Aydemir'de hastanede hayatını kaybetti.