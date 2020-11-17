Berberler ve kuaför salonları kapatıldı mı?

Covid-19 salgını yeniden pik yapmaya başladı. Koronavirüs vakaları yeniden artış göstermeye başladı. Vakaların artması berberlerin kapatılıp kapatılmayacağı konusunu yeniden gündeme getirdi. Vatandaşlarımız berber ve kuaförlerin kapatılıp kapatılmayacağını merak ediyor. Bunun için Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısından çıkacak tedbir kararları bekleniyor.

Koronavirüs salgınının yeniden artmaya başlaması sonucu kabine toplantısı yapılması kararı alındı. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısı yapılacak. Toplantıda Vakaların artması berberlerin kapatılıp kapatılmayacağı konusu görüşülecek. Son alınan tedbirler kapsamında berberler ve kuaförlerin saat 22.00’dan sonra kapalı tutulacağı bildirilmişti.

Kabine toplantısı bugün Beştepe’de başladı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık yapıyor. Şimdiye kadar kuaför ve berberlerin kapatılacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Bugün çıkacak karar merak ediliyor.