Berberler kuaförler 21-22 Kasım hafta sonu açık mı?

21-22 Kasım 2020 tarihlerinde vatandaşlara yönelik olarak belirlenen saatlerde uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması haberinin verilmesi ardından bu tarihlerde kuaför ve berberlerin açık olup olmayacağı merak edilenler arasında yer aldı.

Kuaför ve berberler kapatıldı mı?

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar neticesinde AVM, berber, kuaför ve güzellik merkezleri gibi işletmelerin 21-22 Kasım tarihleri içinde 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecekleri belirtildi.

Genelgenin ayrıntıları

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında alınan kararlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile birlikte açıklandı. Genelge kapsamında 20 Kasım’dan itibaren geçerli olacak yeni tedbirler ifade edildi. Buna göre avm, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri yalnızca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında hizmet verecekler. Restoran, kafe ve pastane gibi yeme içme yerlerinin de 10.00-20.00 saatleri arasında “gel al” şeklinde çalışacakları aktarıldı. Bu saatten sonra da paket servislerin yapılacağı ifade edildi.

Sinem salonlarının 31 Aralık 2020’ye kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, intenet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine son verecekleri belirtildi.

65 yaş ve üstündeki vatandaşların gün içinde 10.00-13.00 saatleri arasında, 20 yaşından küçüklerin ise 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekleri bildirildi.

İş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri bildiren çalışanlar bu uygulamaların dışında kalacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri kısıtlamalarda istisna sayılacak. 21 Kasım saat 20.00’dan 22 Kasım saat 10.00’a kadar, 22 Kasım 20.00’dan 23 Kasım 05.00’a kadar sokağa çıkma yasağı olacak. Sonraki hafta sonlarında da aynı şekilde uygulanmaya devam edecek.