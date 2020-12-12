Berberde iğrenç olay! 15 yaşındaki çocuğu taciz etti

İğrenç taciz olayı geçtiğimiz aylarda İstanbul Fatih'te yaşandı.

İlçede yaşayan A.T isimli 15 yaşındaki erkek çocuğu saçlarını kestirmek için mahallesinde bulunan berbere gitti. Berber A.T'nin saçlarını istediği gibi traş ettikten sonra ona cilt bakımı yaptırmasını tavsiye etti.

KREM SÜRME BAHANESİYLE TACİZ ETTİ

İddialara göre berber U.B 15 yaşındaki A.T'ye cilt bakımı için krem sürme bahanesiyle üzerini çıkarttı ve tacizde bulundu. Bu olay sonrasında 15 yaşındaki A.T ,berberi itti ve koşarak dükkandan çıkarak oradan uzaklaştı.

MASKE İÇİN ÜZERİNİ ÇIKARTTIM

15 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Yaşadığı olaydan sonra A.T olup bitenleri ailesi ile paylaştı ve olay emniyete intikal edince iğrenç olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.Olayla ilgili olarak ifadesi alınan berber çocuğu taciz etmediğini maske yapmak için krem kullandığını, üzerinin kirlenmemesi için tişörtünü çıkarttırdığını belirtti. Olayla ilgili olarak tarafları dinleyen savcılık U.B., hakkında 'Çocuğunu Cinsel İstismarı' suçundan iddianame düzenledi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede 15 yaşındaki A.T'nin berbere iftira atmasını gerektirecek bir olayın bulunmadığını ve berberin çocuğun üzerini çıkartıp, taciz ettiği sırada sarılarak öpmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğunu belirtti.

Tacizci berber ise önümüzdeki günlerde 15 yılı hapis istemi ile Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

KAYNAK: SABAH