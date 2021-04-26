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Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Millete Sesleniş konuşması yaptı. Konuşmada vaka sayılarının düşürmek nedeniyle tam kapanmaya geçildiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı. Berberler ve Kuaförler kapanacak mı? İşte detaylar.

26 Nisan 2021 Pazartesi 21:16
Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?
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Milyonlarca insanın merak beklediği açıklama bugün iftar saatine yakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ermeni Soykırım iddialarının Amerikan Başkanı Biden tarafından soykırım olarak nitelendirmesine oldukça sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan başkanına belgelerle konuşması gerektiğini ifade etti.

Daha sonra pandemi konusuna giren Erdoğan Avrupa'da artık salgın tedbirlerinin gevşetildiğine dikkat çekerek ülke olarak salgının durdurulması için tam kapanmaya geçtiklerini söyledi. 29 Nisan Perşembe akşamından 17 Mayısıs Pazartesi sabah saat beşe kadar ülke genelinde tam kapanma olacak. 

Tam kapanmada eğitime tüm sınıflar dahil ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları uzaktan yada dönüşümlü çalışmaya geçecek. Şehirlerarası yolculukların tümü izne tabi tutulacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sadece izin verilen işletmeler açık tutulacak. Diğer işletmeler kapatılacak. Zincir marketler pazar günleri tam olarak kapanacak ve hizmet vermeyecek. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet verebilecek.

Hangi işletmelerin kapalı olacağı ve açık olacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşecek. Berber ve Kuaförler dört gözle genelgeyi bekliyor.




Son Güncelleme: 26.04.2021 21:16
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Anahtar Kelimeler:
BerberKuaförYasakPandemi
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