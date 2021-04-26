Berber ve Kuaförler kapandı mı? Berberler tam kapanmada açık olacak mı?

Milyonlarca insanın merak beklediği açıklama bugün iftar saatine yakın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Ermeni Soykırım iddialarının Amerikan Başkanı Biden tarafından soykırım olarak nitelendirmesine oldukça sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerikan başkanına belgelerle konuşması gerektiğini ifade etti.

Daha sonrakonusuna giren Erdoğan Avrupa'da artık salgın tedbirlerinin gevşetildiğine dikkat çekerek ülke olarak salgının durdurulması için tam kapanmaya geçtiklerini söyledi. 29 Nisan Perşembe akşamından 17 Mayısıs Pazartesi sabah saat beşe kadar ülke genelinde tam kapanma olacak.

Tam kapanmada eğitime tüm sınıflar dahil ara verilecek. Kamu kurum ve kuruluşları uzaktan yada dönüşümlü çalışmaya geçecek. Şehirlerarası yolculukların tümü izne tabi tutulacak. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sadece izin verilen işletmeler açık tutulacak. Diğer işletmeler kapatılacak. Zincir marketler pazar günleri tam olarak kapanacak ve hizmet vermeyecek. Diğer günlerde belirlenen saatlerde hizmet verebilecek.

Hangi işletmelerin kapalı olacağı ve açık olacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile netleşecek. Berber ve Kuaförler dört gözle genelgeyi bekliyor.