Berat Kandili'nde ne olmuş? Berat Kandili önemi ve fazileti

Berat kandili önemi ve faziletleri

Hicretin 2.senesi şaban ayının 15.gecesinde denk gelmektedir. 27 Mart Cumartesi günü Berat Kandil’inde kaza ve nafile namazları kılınarak, oruç tutularak Rabbimizden af dilenerek bağışlanmak dilenecektir.

Berat gecesi, Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz dünyaya indirilen gece olarak bilinmektedir. Berat kelimesinin aslı Beraat demektir. Kurtulmak, suçlu olmamak anlamına gelmektedir. Müslümanların bu gecede Allah’tan af dileyerek bağışlanmayı istemektedirler.

Af dileme, kurtuluş anlamlarına gelen Berat, kulluk bilincine dair hata ve günahlardan sakınma, affedici olma, bağışlanma şuurunu kazandırır.

Peygamber Efendimiz Berat Kandili hakkında şöyle rivayet etmiştir:

‘Şaban ayının 15.günü ibadetle geçiniz, gündüzleri oruç tutunuz. Çünkü Alemlerin Rabbi olan Allah semayı rahmetiyle tecelli eder. ‘Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim, yok mu şifa isteyen, şifa vereyim, yok mu başka isteği olan istediğini vereyim’ buymuştur.’

Berat Kandili faziletleri

Kandiller Müslümanlar için ibadet, iman bakımından geçmişi muhasebesini etmeyi, geleceğimizi planlamayı, kendimizi yenilememiz için bir fırsat olarak görülmektedir. Bu gecede günahlarımızdan af dilemek için Allah’tan bağışlanma dileyelim. Yüce Rabbimiz bol bol rahmetini vermektedir. Rızık ve şifa kapılarını sonuna kadar açar.

