Berat Kandili'nde hangi zikirler ve tebihler çekilir? Berat Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler

27 Mart Cumartesi günü Berat Kandili gerçekleşecek. Önemli olan bu günde çekilecek olan tesbihler ve zikirler vardır. Kandil günleri, rahmet kapıları sonuna kadar açılır. Berat Kandili Şaban ayının 15. Gecesi olmaktadır. Bu gece bereketli bir gece olarak geçmektedir. Kuran-ı Kerim’in dünyaya toplu olarak indiği gece olarak geçer. Berat’ın özünde günahlardan arınma ,Allah’tan af ve bağışlanma isteme vardır.

Berat Kandili çekilecek tesbihler

Bin adet Estağfirullah El Azim

Bin 1 adet ihlas Suresi

Bin adet La İlahe İllallah

Bin adet Salavat

Yüz adet Habinallahü Vegniğmel Vekil

Yüz adet Besmele

129 Adet Ya Latif

Bu gecede "Lâ ilâe illallah", "Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed", "Estağfirullah", "Sübhànallah", "Elhamdülillâh", "Allahu ekber", "Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm", "Allah" zikirlerini çekmek de büyük sevap olacaktır.

Berat kandili çekilecek zikirler

Berat Kandili çekilecek olan tesbihleri, Berat Kandilinde günahların affına vesile olan tesbih namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekmektedir.: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym".

Bu rahmetli günün gecesinde yüz rekat namaz kılınır. Bu namaz kılındıktan sonra şu tesbihler çekilmelidir ;

Anlamı:

Estağfirullahe'l- azim ve etübü ileyh.Azim olan Allah'ı tesbih ve O'na hamd ederim.

"Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin bi adedi ilmike".

Anlamı: Ey Allah'ım ! Afendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V.) ve efendimiz Hz.Muhammedin (S.A.V.) aline nihayetsiz olan ilminin adedince salatu selam ve bereketler ihsan eyle.

Bu gecede;

Lâ ilâe illallah,

Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed,

Estağfirullah,

Sübhànallah,

Elhamdülillâh,

Allahu ekber,

Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm,

Allah, zikirlerini çekmek büyük sevap getirir.