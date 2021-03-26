Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı

Günahların affedildiği ve bol bol ibadetle geçilen kandil gecelerinde müslümanlar namaz kılarak yüce Allah'tan af diliyor. Berat kandili'nin olması nedeniyle Berat Kandili tövbe istiğfar duası araştırılmaya başlandı. İşte Berat Kandili tövbe duası ve anlamı...
Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla vatandaşlar için tövbe duası ve istiğfar dualarının nasıl edildikleri, nasıl okundukları merak edilmeye başlandı. Bol dua ve ibadet ile geçen Berat Kandili tövbe duası ve istiğfar dualarının detayları haberimizde...
Berat Kandili nasıl Tövbe (Tevbe) edilir?
"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."
Tövbe İstiğfar duası
Berat gecesi duası
Peygamber Efendimiz S.A.V Rabbine o gece şöyle dua etmiştir:
"Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin."11