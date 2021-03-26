Berat Kandili tövbe istiğfar duası okunuşu ve anlamı

Günahların affedildiği ve bol bol ibadetle geçilen kandil gecelerinde müslümanlar namaz kılarak yüce Allah'tan af diliyor. Berat kandili'nin olması nedeniyle Berat Kandili tövbe istiğfar duası araştırılmaya başlandı. İşte Berat Kandili tövbe duası ve anlamı...

Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla vatandaşlar için tövbe duası ve istiğfar dualarının nasıl edildikleri, nasıl okundukları merak edilmeye başlandı. Bol dua ve ibadet ile geçen Berat Kandili tövbe duası ve istiğfar dualarının detayları haberimizde...

Berat Kandili nasıl Tövbe (Tevbe) edilir?

"Estağfirullah. Estağfirullah. Estağfirullahe'l-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyü'l-kayyûmü ve etûbü ileyhi, tevbete abdin zâlimin li-nefsihî, lâ yemlikü li-nefsihî mevten velâ hayâten velâ nüşûrâ. Ve es-elühü't-tevbete ve'l-mağfirete ve'l-hidâyete lenâ, innehû, hüve't-tevvâbü'r-rahîm."

Tövbe İstiğfar duası

Berat gecesi duası

"Ya rabbi! Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tevbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hâl vaki oldu ise, cümlesine tevbe ettim, pişmanlık duydum. Bir daha yapmamaya azm ü cezm ü kast ettim. Sen bu tevbemi kabul eyle. Nefsime uyup, şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme, yâ Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki, Peygamberlerin evveli Âdem Aleyhisselâm, ahiri ise Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm, bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse, Bunların cümlesine inandım, iman ettim, hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere, onlara gönderilmiş olan İlâhi kitaplara ve içindeki emirlere şeksiz ve şüphesiz iman ettim, dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'ân-ı Azimüşşân ve en son Peygamber de Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm'dır."

Peygamber Efendimiz S.A.V Rabbine o gece şöyle dua etmiştir:

"Allah'ım, azabından affına, gazabından rızana sığınırım, senden yine sana iltica ederim. Sana gereği gibi hamd etmekten âcizim. Sen kendini sena ettiğin gibi yücesin."11