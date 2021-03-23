Berat Kandili önemi ve anlamı nedir? Berat Kandilinde okunacak dualar ve fazileti

Sabırsızlıkla beklenen Berat Kandili, Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 27 Mart’ta idrak edilecek. Üç aylar içerisinde ikinci olan Şaban ayı dahilinde olan Berat Kandili, ayın 15’inin gecesine denk gelmektedir. Yazımızın devamında yaklaşan Berat Kandilli’nin anlamına ve önemine dair bilgiler yer almaktadır.

Anlamı

Aslen Beraet olan Berat kelimesi şu anlamlara gelmektedir; suçlu olmamak, kurtulmak, aklanmak, temiz çıkmak. Berat gecesi günahlarından kurtulup, ilahi affa ermeleri beklenen Müminlerden dolayı Berat Gecesi denilmiştir.

Berat Gecesinin tam olarak dört adı bulunmaktadır. Bunlar; Leyle-i sakk, leyle-i mibareke, leyle-i beraa ve leyle-i rahmet’tir.

Berat, Müslümanlara hatadan kaçınmayı, affedici olmayı öğütler ve bu şüürü kişilere kazandırır. Hz. Muhammed Berat Kandili için şu sözleri söyler; “ Geceyi ibadet ile geçirin ve gündüzünde orucunuzu tutun. Yüce Allah’ımız bu gece tövbeleri, rızıkları kabul edip istenen şifayı verir.”

Berat birçok anlama gelmektedir. Ancak bunlardan en önemlileri af ve bağışlanmadır. Bu gece Allah’ın rahmetinin ibadet edenleri için bol olacağı zamandır. Yapılan ibadetler için fazilet çok büyük olacaktır.